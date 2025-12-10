Programación
Una mujer fallece al ser atropellada en Cabana de Bergantiños
Fue atropellada por un vehículo en la mañana de este miércoles, en el lugar de Cesullas
EFE
Una mujer ha fallecido este miércoles al ser atropellada por un vehículo en Cabana de Bergantiños.
El 112 Galicia ha informado de que recibió el primer aviso a causa de este accidente unos minutos después de las 11:30 horas de esta mañana. El alertador indicó que una mujer había sido atropellada en el kilómetro 3 de la AC-429, en el lugar de Cesullas.
El 112 solicitó la intervención del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, del GES de Ponteceso, de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local.
Los servicios acudieron hasta el punto donde se había producido el accidente, aunque no pudieron evitar el fallecimiento de la herida
