Atlas News

Un nuevo escándalo sexual sacude al PSOE: Esta vez la denuncia contra José Tomé el presidente de la Diputación de Lugo

A pesar de las acusaciones, Tomé mantiene su agenda. Se pasea ante las cámaras en la presentación de un autobús rural. Tras verlo por dentro con tranquilidad se planta delante de los micrófonos y se defiende. Denuncia medidas legales y deja caer que detrás de esas acusaciones hay otros intereses. La denuncia en el canal interno de Ferraz se registró el lunes y en ella se relatan supuestos acosos del socialista. En Código 10 al menos seis mujeres relataron sus experiencias y aseguraron que se sabía en el partido, aunque el líder gallego, José Ramón Gómez Besteiro, lo niega. Él si ha cancelado su agenda mientras Ferraz analiza esta nueva denuncia. Contundencia que los socialistas tratan de mostrar tras las otras denuncias por presunto acoso sexual contra el dirigente de Torremolinos y el exasesor del presidente en la Moncloa, Paco Salazar. Más información