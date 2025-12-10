El sector del juego urge estabilidad y unidad frente al vacío normativo
La Asociación Gallega de Empresas Operadoras (AGEO) celebró su Asamblea General ordinaria en un momento decisivo para el juego presencial privado en Galicia. Con el horizonte del futuro Reglamento de Xogo previsto para mediados de 2026 y la incertidumbre jurídica que atenaza al sector, la cita se convirtió en un ejercicio de cohesión y reivindicación.
El presidente de AGEO, Víctor Mato, apeló a la "unidad sectorial" frente a un reglamento aún sin desarrollar y con disposiciones que dificultan el día a día de su actividad. AGEO urgió a la Xunta estabilidad para las inversiones realizadas en los establecimientos, garantizando la igualdad de condiciones y el respeto a los derechos de todas las partes. El sector, recordó Mato, está sometido a una regulación específica y doblemente fiscalizada, lo que hace imprescindible una certidumbre normativa que permita adaptarse a los avances tecnológicos.
- Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
- Un muerto y seis afectados en el incendio de una vivienda en Palas de Rei
- Huelga de facultativos desde hoy hasta el viernes
- El Tribunal Superior de Xustiza avala el derribo del muro que Feijóo construyó en su casa de Moaña por seguridad
- Galicia tiene 1.800 médicos sin MIR que no pueden trabajar en el Sergas
- Sanidad reserva la mascarilla forzosa para escenarios de alto riesgo
- Diciembre arranca con frío, lluvia y vientos de más de 130 km/h
- Desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de motocicletas de cross y enduro en Carballo