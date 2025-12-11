Un 30% de solicitantes cobran el Bono Emancípate tras ampliarse a 2,2 millones

Más de mil jóvenes gallegos han resultado beneficiarios del Bono Emancípate, la ayuda impulsada por la Xunta para facilitar la independencia de personas de entre 18 y 35 años. El programa, cuyo crédito disponible se declaró agotado en el Diario Oficial de Galicia , vio incrementado su presupuesto inicial de 2 a 2,2 millones de euros para atender la elevada demanda.

En esta primera edición, la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud recibió más de 3.700 solicitudes, aunque finalmente fueron 1.066 los beneficiarios, siguiendo el orden de presentación. De ellos, 584 jóvenes en régimen de alquiler percibirán una ayuda de 1.500 euros, mientras que 482 propietarios recibirán 3.000 euros destinados a cubrir los gastos iniciales de la puesta en marcha de su vivienda.

La Xunta recuerda que quienes quedaron fuera del programa lo hicieron por dos motivos principales: el agotamiento del crédito o el incumplimiento de los requisitos, entre ellos disponer de ingresos regulares, encontrarse dentro del rango de edad establecido, tener nacionalidad española o de algún país de la Unión Europea o estar empadronado en la vivienda para la que se solicita la ayuda.

El Bono Emancípate actúa como complemento a las políticas de vivienda ya existentes, orientadas a facilitar el acceso a la compra o al alquiler. En este caso, la ayuda está pensada para sufragar los primeros gastos de un hogar, como mobiliario, artículos decorativos, menaje de baño, textil, electrodomésticos esenciales o servicios de gestoría, notaría y mudanza. Para ello, las personas beneficiarias reciben una tarjeta monedero virtual, válida hasta el 31 de diciembre de 2025, que solo puede utilizarse en establecimientos y empresas con sede en Galicia, quedando excluidas las compras a distancia.

Zonas urbanas y con 25 años

Además, fuentes de la Consellería destacan que esta primera convocatoria permitió trazar un perfil más preciso de la juventud que busca emanciparse: la mayoría de solicitantes tienen entre 25 y 32 años y residen en áreas urbanas o periurbanas como A Coruña, Vigo, Santiago y el entorno metropolitano de Pontevedra. Uno de los aspectos que más se repite en las solicitudes es la dificultad de asumir los gastos iniciales del hogar, especialmente en las zonas con mayor presión del mercado inmobiliario.

El Gobierno gallego subraya que esta iniciativa busca responder a las dificultades crecientes de la juventud para acceder a una vivienda propia y poner en marcha un proyecto de vida independiente. De cara al próximo año, la Xunta anunció que incrementará el presupuesto hasta los tres millones de euros, con el objetivo de ampliar el número de beneficiarios y reforzar el apoyo a las primeras etapas de la emancipación juvenil.