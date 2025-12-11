DESAPARICIÓN
Buscan a un vecino de Madrid desaparecido en Muxía
Su vehículo fue localizado en el entorno de la playa de Os Muíños
José Manuel Ramos Lavandeira
La Guardia Civil desplegó un dispositivo de búsqueda en Muxía para intentar dar con el paradero de un vecino de Madrid del que no se sabe nada desde el martes, día 9.
Al parecer estaba pernoctando en unos apartamentos de la villa de la Barca y fue su familia la que alertó de su desaparición y presentó la denuncia ante la Benemérita.
Por tal motivo, se estableció un dispositivo de búsqueda compuesto por tres patrullas y el capitán de la Compañía de Carballo, agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Muxía. El dispositivo se amplió también al mar, sumándose al operativo la embarcación Salvamar Altair, de Salvamento Marítimo.
La búsqueda se centra en el entorno de la playa de Os Muíños, en cuyas inmediaciones fue localizado el vehículo del desaparecido que, al parecer, solía visitar Muxía con frecuencia. El turismo lleva aparcado en dicha zona, al menos desde el martes.
