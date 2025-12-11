Un detenido y casi 3.000 plantas de marihuana intervenidas en Ames

La Guardia Civil del puesto de Milladoiro-Ames ha desmantelado una plantación de marihuana en su demarcación, y ha detenido al responsable de la misma como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. La detención es fruto de la denominada 'Operación Yacosta 13', coordinada por el Juzgado de Instrucción 3 de Santiago de Compostela, comenzó sus investigaciones tras tener conocimiento los agentes de la posible existencia de una plantación.

Las pesquisas permitieron localizar el lugar donde estaba la plantación e identificar al supuesto responsable. Con la autorización del juzgado se llevó a cabo una entrada y registro en la finca, que estaba bordeada de árboles y maleza, lo que facilitaba la ocultación de la vivienda que hay en su interior. Cuando pudieron acceder a la vivienda, los guardias encontraron cuatro salas con numerosas plantas de cannabis sativa, con las paredes recubiertas de aislante térmico de aluminio, y provistas de sistemas de iluminación, calefacción, y ventilación, para favorecer el crecimiento de las plantas e incrementar la producción.

Estos sistemas estaban conectados a la red eléctrica sin el correspondiente aparato contador, de manera que el responsable de la plantación está investigado por un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

La Guardia Civil ha intervenido en este operativo un total de 2.862 plantas, que pesaban más de 300 kilos; 219 dispositivos de iluminación; 55 ventiladores-calefactores; 62 reguladores de potencia; 19 bidones de fertilizantes; un deshumidificador; y un vehículo que el detenido utilizaba supuestamente en su actividad delictiva.