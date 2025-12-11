Feijóo, a Sánchez: «La lección de feminismo se la debieron explicar en los prostíbulos»

«El feminismo, a todos nos da lecciones. A mí el primero». Con estas palabras arrancó ayer Pedro Sánchez la última sesión de control al Gobierno del año, antes incluso de que Alberto Núñez Feijóo entrara en materia para reprocharle el caso Salazar y el nuevo escándalo, el de José Tomé en Lugo, sacado también a relucir por el portavoz de Vox, Santiago Abascal .

«Ha pasado usted del ‘hermana, yo si te creo’ al ‘calladita está mas guapa’», le espetó Feijóo, y el jefe del Ejecutivo se defendió alertando de la «amenaza» que supone la coalición negacionista» de PP y Vox.

Sin mención alguna a la sentencia ya conocida contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, el último choque entre Sánchez y Feijóo hasta febrero giró en torno al feminismo y los casos de acoso sexual. «Nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia, ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox», sentenció el presidente del Gobierno a los pocos segundos de que Feijóo mencionara el nombre de Francisco Salazar.

Fue en su segundo turno de intervención cuando el líder del PP se lanzó a a un furibundo ataque contra Sánchez. Primero, le dijo que Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Salazar están hechos a la «imagen y semejanza» de Sánchez. Después, le acusó de consentir el «silencio en la Moncloa para quien acosa a compañeras» y dar «carpetazo a las denuncias». Luego, continuó asegurando que el acoso sexual es «un código de conducta» en el PSOE tras conocerse varios denuncias contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.

«La lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos, esos que no le consta si financiaron sus primarias», resumió Feijóo. Por último, el líder de los populares avisó al presidente del Gobierno de que está «en los últimos estertores». «Su tiempo se ha acabado, no sea en esto también el último en enterarse», sentenció, aludiendo a las afirmaciones de Sánchez y su desconocimiento de lo que hacían José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Ante esta intervención, Sánchez trató de justificar que, según una encuesta del Ministerio de Igualdad, el acoso laboral es «un problema estructural, sistémico», que sufren una de cada tres mujeres. y que, por ello, el Gobierno ha aprobado una ley que hace obligatoria la existencia de protocolos antiacoso. «¿Qué es lo que han hecho ustedes con un supuesto caso de acoso del alcalde de Algeciras y otro del alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada, nada. Ninguna activación del protocolo», le respondió Sánchez, recordando el caso de Nevenka Fernández, que en el año 2001 denunció a Ismael Álvarez, alcalde del PP de Ponferrada. «Este Gobierno es el que más apoya a las mujeres», concluyó.