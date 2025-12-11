Galicia lidera la presión en Bruselas para descentralizar los fondos de la UE

Las comunidades autónomas expresaron ayer en Bruselas su rechazo al nuevo marco presupuestario de la UE que centraliza en el Estado la gestión de los fondos de cohesión, que hasta ahora administraban directamente las regiones. Galicia lidera desde España la presión a las instituciones europeas para impulsar cambios en los presupuestos comunitarios. El Ejecutivo gallego organizó ayer una reunión entre los representantes españoles de autonomías y entidades locales del Comité de las Regiones con eurodiputados españoles y el embajador representante permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso. «No puede quedar en manos de cada Estado lo que va a repartir de ayudas entre regiones y ayuntamientos», advirtió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En su condición de presidente de la delegación española del Comité Europeo de las Regiones, denunció además que los montantes propuestos para la Política Agraria Común (PAC) y para la Política Pesquera Común (PPC) son «insuficientes».

Los 21 representantes de las comunidades autónomas y de las entidades locales españolas ratificaron además en Bruselas su respaldo a la llamada Declaración Galicia, firmada el pasado mes de octubre en Santiago, y en la que las autonomías piden, de forma unánime, que se descentralicen los fondos europeos.

Están en juego alrededor de 3.200 millones de euros, que hasta ahora eran asignados a las comunidades y que en el nuevo periodo presupuestario (2028-2034) serán adjudicados a los gobiernos de cada Estado para que ellos repartan las cuantías.

Galicia teme salir perjudicada si es el Gobierno el que redistribuye los recursos. De hecho, el presidente de la Xunta lo ejemplificó con la gestión de los fondos Next Generation que fue «centralizada y tuvo muchos fallos». La Xunta siempre pidió más cogobernanza con estas ayudas lanzadas por Bruselas para paliar la crisis del covid y se quejó reiteradamente de los retrasos en la asignación de estas partidas a las comunidades.

Junto a Rueda tomaron ayer la palabra en Bruselas sus homólogos de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; Andalucía, Juanma Moreno; y la navarra María Chivite.

La delegación gallega criticó que el nuevo marco presupuestario contempla una centralización excesiva de decisiones y, por tanto, debilita el papel de las regiones en la definición de las prioridades de gasto y compromete el principio de cohesión territorial de la UE.

En su intervención, Rueda reclamó mayor cogobernanza de las comunidades en la gestión de fondos y «un presupuesto claro y diferenciado para cada región», así como poder trabajar con previsión con respecto a esos fondos europeos. «La política de cohesión tiene que seguir siendo fundamental», demandó el presidente de la Xunta, al tiempo que reclamó «saber las cantidades ciertas de las que va a disponer».

Y exigió más fondos para la agricultura y la pesca. En el caso de la PAC rechazó la nueva estructura propuesta, que «no garantiza los dos pilares de financiación diferenciada, uno para ayudas directas y otro para desarrollo rural, como existen en la actualidad». «El sector primario tiene que ser tomado muy en serio en la nueva negociación», avisó.

En relación con el ámbito del mar, y como presidente «de la primera potencia pesquera regional de la Unión Europea», expresó su preocupación por la desaparición de un fondo específico para la pesca y la acuicultura, y añadió que así la UE «compromete la soberanía alimentaria» a la que debe aspirar la UE para no depender de países terceros para la provisión de alimentos a la ciudadanía.

El jefe del Ejecutivo gallego intervendrá además en el 169º Pleno del Comité Europeo de las Regiones, donde abordará dos cuestiones con enorme peso en Galicia: la inteligencia artificial y las energías limpias.

Por una parte, resaltó el hecho de que la comunidad aprobó ya la primera ley autonómica en la materia y albergará una factoría europea de IA. Además reivindicó el potencial extraordinario de Galicia en renovables.