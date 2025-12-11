Galicia usará la IA para frenar el abandono: el 11% de graduados en ESO planta los estudios

La automatización y digitalización de procesos, como puede ser la autorización de medidas de atención a la diversidad por la inspección educativa, permitiría ahorrar en un cuatrimestre de 850 a 1.275 horas, es decir, entre 113 y 170 jornadas de un inspector, un tiempo podría utilizarse para actividades con «mayor valor añadido». Esa estimación es un ejemplo del potencial de EdugalIA.

Pero este proyecto pionero con el que Galicia aspira a situarse a la «vanguardia educativa centrada en el éxito académico del alumnado», como proclamó este miércoles el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, va más allá de la simplificación administrativa. Su meta principal es atajar el abandono escolar analizando el riesgo en el alumnado a partir de millones de datos. La idea no es solo que permanezca en el sistema y mejorar el éxito escolar, sino también recuperar al que se fue «prematuramente», incluido el 10,8% de quienes se graduaron en la ESO y renunciaron a seguir, para darle apoyo. La cifra la recoge el documento que desgrana el proyecto de EdugalIA y los 40 retos que afrontarán las empresas para hacer realidad las pretensiones de la Xunta.

Según el dosier, el abandono escolar, «la antesala del abandono educativo temprano», se concentra en la ESO y en la formación profesional de grado medio. El alumnado con necesidades educativas especiales o de incorporación tardía al sistema educativo sufre más de abandono educativo temprano, una situación que tendría efectos más allá del currículum, ya que «un mayor nivel de formación» se asociaría a «mejor salud», «mayor esperanza» y «calidad de vida» y «menor criminalidad», sin mencionar los salarios.

Solo en Educación figuran 33 años de datos relativos a 8 millones de matrículas para 1,2 millones de alumnos y en la aplicación XADE se almacenan 295 millones de calificaciones o 138 millones de faltas. Toda esa información, pero también otra, que podrían facilitar las Consellerías de Política Social o Sanidade o los concellos, se empleará para definir los indicadores de abandono escolar y servirá para identificar, de forma «preventiva», el riesgo de que un estudiante plante los estudios gracias a herramientas de IA y de estadística.

Pero en todo caso, como advirtió ayer Rodríguez, EdugalIA no es un proyecto «tecnológico, sino educativo», y expertos que comparecieron en la jornada de presentación a las empresas, como Ainara Zubillaga, directora de Educación y formación de la Fundación Cotec, recalcaron, para tranquilidad de familias y docentes, que, pese a que en EdugalIA el dato es «el elemento que construye todo lo que hay», este se empleará para buscar recursos que eviten el abandono educativo temprano y, además, «el algoritmo no toma la decisión».

Los datos —que se podrían complementar, indica Educación, con una encuesta a los alumnos que abandonan el sistema educativo para averiguar por qué y qué caminos toman— servirán para conformar un sistema de alerta temprana de abandono escolar para detectar alumnado vulnerable y un modelo predictivo que se vinculará a una plataforma con la que operarán los departamentos de orientación educativa, que realizarán un seguimiento «individualizado» de esos estudiantes. En especial se vigilarán los momentos de cambios de etapa, considerados «puntos críticos» y también se contempla «confeccionar planes de apoyo a las familias para lograr un compromiso con la escuela».

Entre los retos que plantea la Xunta en EdugalIA figura el impulso al expediente digital del alumno, interoperable en el ámbito estatal y de la UE, y un asistente virtual que permitirá a alumnado y familias interactuar con la Consellería de Educación y recibir orientaciones sobre diversos trámites, desde la solicitud de becas a la admisión del alumnado o el acceso a la selectividad, pasando por los servicios de transporte o comedor o el fondo de libros. Pero no se quedará ahí: también asistirá al alumnado en la «toma de decisiones académicas», ofreciéndole información sobre distintos itinerarios profesionales y académicos, incluyendo simulaciones. Eso sí, la IA no hará recomendaciones, sino presentación informada de opciones, enfatiza la Administración.