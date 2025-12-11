La matrícula en los campus gallegos, con 2.800 euros, es la menos cara de España

Desde el curso 2019-2020, las tasas universitarias en España se han abaratado casi un 20%, pero estudiar un grado continúa siendo un esfuerzo económico considerable y muy desigual según la comunidad autónoma. Galicia se mantiene como la región más asequible, con 2.868 euros por una carrera de 240 créditos, muy lejos de los más de 4.600 euros de Navarra o los 4.400 de Madrid. Estas diferencias aparecen en el último informe de la fundación CYD.

En Galicia se instauró la matrícula gratuita en los estudios universitarios de grado en los centros públicos desde el curso 2024-25. El estudio tampoco recoge aún la última novedad anunciada en Asturias, donde el presidente Adrián Barbón quiere extender la gratuidad de la matrícula a todos los cursos universitarios, una medida ya vigente para los alumnos de nuevo ingreso. Sin embargo, la propuesta ha despertado recelo entre la mayoría de exrectores de la Universidad de Oviedo, que alertan de los riesgos de impulsar una medida «demagógica» sin un diseño que asegure equidad, sostenibilidad y financiación estable.

El mapa de precios muestra brechas territoriales. En Cataluña, una carrera de cuatro años cuesta 4.356 euros —1.089 al año, siempre que el estudiante apruebe todo a la primera—, mientras que en Galicia no supera los 717 euros anuales. Tras dos décadas analizando la educación superior, la fundación CYD, presidida por Ana Botín, insiste en que el sistema español debe homogeneizar criterios y reforzar la política de becas para evitar que el código postal determine quién puede estudiar en la universidad y en qué condiciones.