Los positivos por drogas entre repartidores en Galicia superan en un 80% a las alcoholemias

Con el estallido de la pandemia en 2019, las compras a golpe de clic se dispararon. El comercio online ya venía registrando en los últimos años un repunte de más del 20%, pero el confinamiento y las restricciones de movilidad provocadas por el coronavirus llevaron a miles de usuarios a estrenarse en los escaparates virtuales, dejando de lado las tiendas físicas por la rapidez que ofrece la compra en la Red.

Este auge del comercio electrónico y las exigencias en los plazos de entrega han convertido a los conductores de furgonetas en un colectivo especialmente vulnerable en carretera. Para tratar de reducir la accidentalidad en este tipo de vehículos, Tráfico puso en marcha una campaña especial de vigilancia durante la semana del Black Friday —en la que se preveían más de 400.000 repartos diarios en la red viaria gallega—.

En solo siete días fueron controlados casi 11.000 vehículos en Galicia, de los que 885 (el 8%) acabaron denunciados, según datos de la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña, que coordina los centros territoriales de la comunidad. Las infracciones detectadas en la red viaria gallega representan casi el 11% del total registrado en España (8.144). Llama la atención la alta tasa de denuncias por drogas en la red viaria gallega: las multas por consumo de estas sustancias al volante superan en un 80% los expedientes abiertos por alcoholemia al colectivo de repartidores.

Durante la campaña en Galicia, muchos conductores controlados se marcharon no solo con una sanción en la guantera, sino con varias. En total, entre el lunes 24 y el domingo 30 de noviembre se abrieron 964 expedientes a repartidores en las carreteras gallegas: una media de 137 al día.

Los controles se realizaron en todo tipo de vías, aunque se priorizó la red convencional por ser la más peligrosa. A nivel estatal, estas carreteras concentran más del 75% de los accidentes mortales; en Galicia, el porcentaje supera el 90%. También se reforzó la vigilancia en zonas próximas a centros comerciales, polígonos industriales y puntos de carga y descarga.

Por provincias

De las cuatro provincias gallegas, Pontevedra encabeza la tasa de denuncias sobre el total de furgonetas controladas (10%, con 267 sancionadas). Le siguen Ourense (9%, 99 multas) y A Coruña (8,4%, 351). Lugo cierra la lista con un 5,5% (168).

La velocidad continúa siendo la infracción más habitual y una de las principales causas de siniestralidad. En esta campaña se registraron 282 sanciones por exceso de velocidad, casi un tercio del total. Lideran este apartado los repartidores de Pontevedra (96), seguidos de los de Lugo (94), A Coruña (63) y Ourense (29).

A continuación, figuran no tener la ITV en vigor (182 casos), carecer de la documentación obligatoria (107) o circular con los neumáticos en mal estado (52). Otros 39 conductores fueron sancionados por no usar el cinturón de seguridad y 38 por una incorrecta disposición de la carga. Las deficiencias relacionadas con el seguro motivaron 27 denuncias.

En cuanto al consumo de sustancias, 36 conductores dieron positivo en drogas (14 en A Coruña, 9 en Ourense, 8 en Pontevedra y 5 en Lugo). Los positivos en narcotest superaron ampliamente a los de alcoholemia: 20 repartidores fueron detectados bajo los efectos del alcohol. En total, hubo un 80% más de sanciones por drogas que por alcohol.