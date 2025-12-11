José Tomé Roca fue hasta ayer el último barón provincial del PSdeG, entendido como tal aquel que ostenta el poder institucional y orgánico en un territorio amplio, en este caso Lugo. Una provincia en la que nadie le regaló nada, sino que la conquistó ferrado a ferrado lidiando numerosas batallas internas de las que dejan cicatrices que curten como político, pero también enemigos que esperan en la sombra con el cuchillo en los dientes a que llegue su oportunidad. Y acaba de llegar.

Con un PSdeG en horas bajas y un peso institucional mermado, una figura como la de Tomé no es un simple peón en el tablero político. El poder que acumuló como alcalde de Monforte, presidente de la Diputación y líder provincial del PSOE lucense le colgó la etiqueta de pata negra del socialismo gallego. Es cierto que su voz nunca tuvo el predicamento interno de la de Abel Caballero, o que su proyección fuera de la provincia de Lugo fue más bien escasa. Pero en parte fue algo intencionado, porque como político de la vieja escuela, Tomé encontró su zona de confort dentro de las fronteras lucenses, tirando del manual político de alcalde clásico de pueblo para ejercer su poder. Él mismo fue testigo de como otros líderes provinciales lo perdieron casi todo por su ambición autonómica o estatal. Tomé, consciente de sus limitaciones y su edad, no cometió ese error.

En ese contexto, es muy posible que hasta sea un auténtico desconocido para Ferraz, teniendo en cuenta que hay más habitantes en algún barrio de Madrid que en toda la provincia de Lugo. Una realidad se volvió contra el propio Tomé, ya que desde la óptica estatal del PSOE, no costó mucho sacrificarlo a nivel político para aplicar un cortafuegos. Sin embargo, analizado en clave doméstica, la caída de Tomé es un problema serio para el PSdeG.

Nacido en Guitiriz en 1958, José Tomé se mudó pronto a Monforte para dar clase en la Escuela de Capacitación Agraria y ya nunca abandonaría la localidad presidida por el castillo de la Casa de Alba.

Fue a orillas del río Cabe donde tomó también contacto con el activismo y la izquierda, en este caso a través de UGT, en un tiempo donde era «habitual» e incluso «obligado» afiliarse a la vez al sindicato y al PSOE. De hecho, su hermano Ángel aún es secretario provincial de la central.

Tras asumir distintas responsabilidades en UGT a nivel local y gallego, Tomé pasó a formar parte de esa cuota que el PSOE reservaba al sindicalismo, bajo el paraguas de una figura influyente como Ricardo Varela. Eso le permitió meterse en las listas al Parlamento de Galicia, siendo diputado autonómico de 2005 a 2011. Antes de las elecciones de 2012, abandonó la política gallega para centrarse en el ámbito local. Entonces, Tomé ya se había convertido en el referente del PSOE en la zona sur de la provincia de Lugo.

Casado y con dos hijos, en Monforte vivió la época dorada de su carrera política. Primero fue teniente de alcalde de Severino Rodríguez (BNG), y años después, en 2015, conquistó la alcaldía, primero en minoría, y en 2019 y 2023 ya con respaldo absoluto. La primera de esas mayorías fue la que lo catapultó a la presidencia de la Diputación de Lugo, entonces con total apoyo del aparato del partido. Una relación que se fue erosionando a lo largo de los años, en los que tampoco hubo estabilidad en la cúpula del PSdeG.

Esos volantazos en la dirección del PSOE gallego le pasaron factura a Tomé. La espiral autodestructiva de alianzas y conspiraciones en las que entró el socialismo en Galicia intoxicaron al partido y alimentaron bandos y sectores que iniciaron su particular guerra por el poder. Lugo no fue una excepción y hubo batallas encarnizadas por la dirección provincial, que finalmente acabó por conquistar Tomé esta primavera, aunque con un margen estrecho (58%-42%), lo que demuestra que, en el fondo, nunca tuvo un control absoluto del socialismo lucense, al estilo del que ejerció Cacharro en tiempos del PP.

Y hay quien atribuye esa falta de control y esa incapacidad de armar una gran mayoría orgánica a su carácter. José Tomé es veterano en el oficio de la política y por ello, desconfiado. Además, en la distancia corta puede resultar altivo, un perfil «casi chulesco», relatan algunos, algo que no le ayudó nunca a construir grandes equipos de trabajo. De hecho, su núcleo de confianza se ciñe a un reducido círculo de Monforte.

Sin embargo, demostró otras virtudes políticas. Porque mientras muchos de sus compañeros quedaron atrapados en el barrizal en el que se convirtió el PSdeG en tiempos de Gonzalo Caballero y Formoso, Tomé no solo conservó sus feudos de Monforte y la Diputación, sino que fue ganando cuota de poder orgánico. Y esa es la razón por la que ahora el PSdeG se enfrenta a algo más que un grave caso de acoso dentro de sus filas. Afronta la demolición política de uno de los territorios donde, a pesar de las heridas internas, todavía fue capaz de exhibir cierto músculo electoral y conservar espacios notables de poder. Lugo es el reducto del último barón provincial que le quedaba al PSOE gallego. Y tras su caída, nada será igual.