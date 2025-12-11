La «variante K», que colapsa hospitales en Reino Unido, solo es el 11% de la gripe que circula en Galicia

Si te preguntas qué virus está detrás de la ola de gripe en Galicia este invierno, la radiografía es nítida: manda con claridad la gripe A, y dentro de ella una vieja conocida, la A(H1N1)pdm09, el virus que circula después de la pandemia de 2009.

Según el último informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública, hecho público hoy, la comunidad acumula 1.675 hospitalizaciones por gripe desde el inicio de la temporada. De ellas, 1.667 se deben a virus de tipo A y, dentro de este grupo, el 92 % corresponde al subtipo AH1N1pdm09.

Es decir, nueve de cada diez ingresos por gripe A están causados por este subtipo.

Los laboratorios confirman el mismo patrón. En la semana 49 (la última, que se cerró el domingo día 7), la positividad de las muestras para virus de la gripe A fue del 32,9%, mientras que la gripe B apenas alcanzó el 0,2%. La positividad global de gripe (A y B) se situó en el 33,1%. De todos los virus A subtipados hasta ahora, el 89% son H1N1pdm09 y solo el 11% H3N2.

Es, precisamente, ese 11% de H3N2 el que se asocia a la llamada «variante K», responsable del brote récord de gripe en Europa este invierno, con un aumento muy rápido de hospitalizaciones y especial impacto en el Reino Unido. En Galicia, por ahora, este subtipo circula pero en clara minoría frente al H1N1pdm09, tanto en las muestras de laboratorio como en los ingresos.

La situación general se resume así: actividad gripal de intensidad media, tendencia creciente y difusión eparcida por el territorio, con una tasa de 122,1 consultas por gripe por cada 100.000 habitantes en la semana 49 y previsión de seguir al alza en las próximas dos semanas.

La presión en los hospitales también sube un 20 % respecto a la semana anterior, sobre todo en mayores de 80 años.

¿Y qué pasa con el resto de virus respiratorios? La COVID-19 mantiene una presencia mucho más discreta: la positividad de las pruebas para SARS-CoV-2 es del 1% y, según el informe, actualmente no hay ninguna variante de preocupación en circulación.

Por contra, el virus respiratorio sincitial (VRS) continúa creciendo, con una positividad del 2,9%, muy cerca del umbral que marca el inicio de su onda epidémica.

La gran pregunta es qué pasa con la vacuna en un escenario en el que gana terreno la variante K del H3N2 en Europa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha salido al paso y sostiene que, pese a las diferencias genéticas de esta variante respecto a las cepas incluidas en la vacuna, la inmunización “aún puede ofrecer protección”. Según la OMS, las vacunas estacionales siguen siendo capaces de proteger frente a enfermedad grave y contra virus emparentados con las cepas que contienen, y continúan siendo una de las herramientas de salud pública más eficaces.

O, en otras palabras, en Galicia domina la gripe A(H1N1)pdm09, la variante K del H3N2 está presente pero no es mayoritaria, y la vacuna sigue siendo una barrera relevante para evitar las formas más graves de la enfermedad, especialmente en mayores y personas vulnerables.