La Xunta urge homologar a los becarios extranjeros

La Xunta urge al Gobierno central a fijar un calendario para una vía específica y ágil de homologación de títulos dirigida a los beneficiarios de las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME). En una reunión en Madrid con el secretario general de Universidades, el conselleiro José González insistió en que el actual sistema puede demorarse hasta cinco años, dificultando que estos titulados accedan a empleos acordes a su cualificación.

González definió a las BEME como «un enorme capital de talento» y reclamó una coordinación real entre Xunta, universidades y Ministerio, con criterios unificados, una unidad para casos prioritarios y un modelo alineado con recomendaciones de la UE. Galicia aspira a que esta vía rápida, pensada para la diáspora, pueda extenderse a cualquier extranjero con residencia que necesite homologar su titulación.