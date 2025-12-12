Alerta naranja por temporal en la costa de A Coruña y todo el litoral de Galicia

La Xunta ha activado para hoy la alerta naranja por temporal en todo el litoral gallego. La Consellería de Presidencia, para garantizar la seguridad de los bienes y las personas, ya informó de la situación a los ayuntamientos afectados, diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros. La central de Emerxencias 112 Galicia también avisaba ayer de este aviso para toda la costa gallega.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde el mediodía de hoy en la costa de la provincia de A Coruña, en la Mariña lucense y también en la zona de las Rías Baixas, en la provincia pontevedresa, ampliándose a primera hora de la tarde a la zona del Miño, en Pontevedra. De esta forma, se espera mar combinado, principalmente mar de fondo, del noroeste con olas de hasta seis metros.

Además, queda suspendida la actividad deportiva Xogade (programa de depote escolar de la Xunta) y federada en el mar.

El tiempo en A Coruña: fin de semana seco, soleado y frío

¿Qué tiempo hará en A Coruña este fin de semana? Hoy viernes, día 12, al margen de la alerta naranja por mar de fondo y fuerte oleaje, se esperan chubascos repartidos a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin apenas cambios con respecto a las de ayer: entre 10 y 12 grados de mínima y alrededor de 13 ó 14 de máxima según los pronósticos para Galicia.

Y para este segundo fin de semana de diciembre tanto Aemet como Meteogalicia vaticinan un cambio de tiempo en A Coruña y en general en las cuatro provincias: no lloverá pero bajarán las temperaturas. Para el sábado día 13 y el domingo 14 gana fuerza el anticiclón en toda Galicia, así que serán días de tiempo apacible, secos y soleados, pero cambiaremos los paraguas por los abrigos, gorros, bufanta y guantes ya que las mínimas caen, según la previsión de Meteogalicia, hasta los 7 grados el sábado y solo 5 grados el domingo. La Aemet no espera una caída tan acusada de los termómetros y marca entre 8 y 9 grados de mínima para estos dos días. Las máximas alcanzarán los 16 grados el sábado y hasta 17 el domingo así que, al sol y en las horas centrales del día, serán temperaturas llevaderas.

A partir del lunes se diluye la influencia anticiclónica y regresan las lluvias. Tanto Aemet como Meteogalicia avanzan que la próxima semana, la tercera de diciembre, será lluviosa, con alta probabilidad de precipitaciones como mínimo hasta el próximo viernes día 19. Más información.