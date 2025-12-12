Dos fallecidos en Arzúa en un accidente de tráfico al colisionar un turismo y un camión

Un accidente de tráfico ocurrido esta mañana en el concello coruñés de Arzúa deja dos víctimas mortales, según ha confirmado la Guardia Civil. El siniestro ha ocurrido hoy alrededor de las 10.55 horas en el kilómetro 67,00 de la carretera N-547 por una colisión entre un turismo y un camión.

Los fallecidos son los dos ocupantes del turismo y, según informan fuentes oficiales, las pruebas de alcohol y drogas dieron resultado negativo.

El 112 Galicia movilizó a Urxencias Sanitarias-061, Bomberos de Arzúa, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local.

