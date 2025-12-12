Galicia tendrá una fábrica de IA que reducirá de años a semanas las soluciones en salud

La puesta de largo de la fábrica de Inteligencia Artificial europea 1HealthAI que albergará Santiago en la sede del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) reunió ayer en la Cidade da Cultura a científicos, empresarios y representantes públicos. Ante cientos de asistentes, los ponentes desgranaron las claves de este proyecto, que está llamado a revolucionar el ámbito de la salud humana, animal y ambiental, enmarcado en una estrategia comunitaria que incluye la instalación de 19 factorías por todo el continente.

«Las oportunidades que da esta fábrica son magníficas», destacó el jefe de computación a exaescala de la Comisión Europea, Juan Pelegrín, que aludió a las «implicaciones monumentales» que tendrá la fábrica de IA en campos como predecir brotes de enfermedades, la medicina personalizada o el ensayo de fármacos. Con la aplicación de la supercomputación, los algoritmos y la IA, los plazos de para llevar a cabo determinados procesos «pasan de años a semanas», por lo que el potencial «es enorme». «Podemos mejorar la salud de la ciudadanía en el día a día e incluso las listas de espera», añadió.

Pelegrín hizo hincapié en que el propósito principal es «mejorar la vida de las personas». También incidió en las oportunidades que se abren para las empresas, al indicar que hay más de 6.000 ‘start up’ europeas en el campo de la Inteligencia Artificial, a las que la red de factorías les ofrece un marco en el que desarrollarse. «Hay una red de recursos a su disposición para empezar a utilizarlos y, lo más importante: es gratis», subrayó.

El director del Cesga, Lois Orosa, ahondó en que la apuesta por una factoría de IA especializada en salud obedece a una «decisión estratéxica», teniendo en cuenta la base que ofrece el ecosistema gallego. Orosa apuntó que la aplicación de esta herramienta impactará en servicios muy diversos, que abarcan desde al ámbito genómico hasta el forestal o el marino. Orosa aseguró que los beneficiarios serán los investigadores, las pymes y la ciudadanía.

El biogrupo Zendal destacó que esta infraestructura puede catapultar a Galicia como referente internacional en biotecnología. La nueva sede del Cesga estará lista a mediados de 2026.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cerró el acto afirmando que «comenzamos a formar parte de la elite da IA e do futuro en Europa».