Presión a Besteiro: dimite la secretaria de Igualdade del PSdeG

Silvia Fraga ha presentado su dimisión en la Ejecutiva Nacional de los socialistas gallegos, reprochando a la dirección que no se consultase con ella el primer comunicado del partido tras las denuncias contra el hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé

Silvia Fraga ha presentado la dimisión como secretaria de Igualdade del PSdeG. / Xoán Álvarez

E. P.

La secretaria de Igualdade del PSdeG, Silvia Fraga, ha presentado su dimisión en la Ejecutiva Nacional de los socialistas gallegos celebrada este viernes reprochando a la dirección que no se consultase con ella el primer comunicado lanzado por el partido tras trascender las denuncias contra el hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tal y como han informado fuentes de la dirección del partido en Galicia.

Este mismo jueves se había reunido la Comisión de Igualdade del PSdeG, con Fraga a la cabeza y en la que también participó la secretaria de Organización, Lara Méndez, para abordar la gestión del caso y aprobar un manifiesto en el que reclamaban más garantías internas frente a conductas machistas.

Este viernes, durante la reunión de la Ejecutiva Nacional, tras la que ha comparecido el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, para dar cuenta de la gestión de lo ocurrido en las últimas 54 horas, Fraga ha comunicado que dimite como secretaria de Igualdade de la formación.

