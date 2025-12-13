El alcalde de Algeciras deja el PP por una denuncia de acoso
Madrid
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, registró ayer su baja como miembro del grupo parlamentario del Partido Popular en el Senado, después de que abandonara la militancia por una denuncia de presunto acoso sexual. El PSOE lo denunció ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por «delitos de malversación y acoso sexual».
