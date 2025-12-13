Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Traslado de Repsol a LangosteiraHuelga de buses en A CoruñaEntrevista a Ricardo Cao, rector de la UDCLos conciertos que vienen a A Coruña en 2026
instagramlinkedin

El alcalde de Algeciras deja el PP por una denuncia de acoso

RAC

Madrid

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, registró ayer su baja como miembro del grupo parlamentario del Partido Popular en el Senado, después de que abandonara la militancia por una denuncia de presunto acoso sexual. El PSOE lo denunció ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por «delitos de malversación y acoso sexual».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents