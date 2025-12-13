Inés Rey exige más «firmeza» y alcaldes de Ourense avisan que quien es «cómplice» debe dimitir

Las denuncias por acoso sexual contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha hecho saltar por los aires la tregua interna que se vivía en el PSdeG tras la llegada de Xosé Ramón Gómez Besteiro a la secretaria xeral. Varios alcaldes y cargos municipales del PSOE de Ourense advierten a la dirección de los socialistas gallegos que si «ocultaron» o «ralentizaron» la investigación de estos casos son «cómplices» y deben dimitir. También la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se cuestiona el proceder de la cúpula autonómica del partido. «No se explica» su tardanza en reaccionar y les pide «actuar con firmeza y rapidez».

En su opinión, es «insuficiente» que Tomé haya renunciado a sus cargos en la corporación provincial y en el PSOE de Lugo. «¿Por qué la Presidencia de la Diputación sí y la Alcaldía no? La imagen no es edificante. Esa solución por la que se ha optado no es suficiente», señala la regidora coruñesa en declaraciones a la Cadena Ser. Inés Rey, sin embargo, apoya la actuación de Ferraz ante casos como el de Francisco Salazar. «La actuación de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha sido «magnífica», defiende, al tiempo que muestra su «preocupación» por la tardanza con la que ha actuado el PSdeG con Tomé.

Y en Ourense un total de 16 cargos políticos del PSdeG, entre ellos personas próximas a Laura Seara, quien fue secretaria de Estado de Igualdad durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, firmaron una carta en la que lanzan una advertencia dirigida a la dirección del PSdeG.

Según el programa de televisión Codigo 10 (Cuatro) que destapó el escándalo, tanto Besteiro como la secretaria de Organización del PSOE, Lara Méndez, y la secretaria de Organización del PSOE de Lugo, Pilar García, estaban al tanto de las quejas de las víctimas. Y, de hecho, una de ellas ratificó esta versión al periódico El Progreso y señaló que «mienten como cosacos» cuando niegan ser conocedores de la conducta de Tomé.

«Quien oculta, ampara, relativiza o ralentiza las investigaciones se convierte en cómplice y, como tal, también debe asumir sus responsabilidades y dejar todos sus cargos», señalan los políticos firmantes de la carta entre los que se encuentran los alcaldes de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel Doval; Rairiz de Veiga, Asunción Morgade; Maceda, Uxía Oviedo; Petín, Raquel Bautista; Castrelo do Val, Vicente Gómez; el de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez; el de A Gudiña, Néstor Ogando; y el de Carballeda de Avia, Luis Milia.

En el documento advierten que ante cualquier denuncia «la respuesta debe ser inmediata y contundente». Y avisan: «cualquier intento de minimizar estos hechos es una agresión directa contra todas las mujeres y contra nuestros valores socialistas».

Poco después de hacerse pública esta carta, la Secretaría Provincial del PSdeG de Ourense emitía un comunicado dando su apoyo a Besteiro: «comprendemos y respetamos los tiempos institucionales que marcó la dirección gallega del partido. La coordinación orgánica es fundamental para garantizar que todo funcione correctamente».