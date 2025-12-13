El PSOE sostiene que no tapa casos de acoso y ofrece apoyo jurídico a quienes denuncien

El PSOE busca ahora demostrar su contundencia ante los casos de acoso que se han ido conociendo en las últimas semanas tras las críticas recibidas incluso desde el interior del partido. La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, explicó ayer que el órgano contra el acoso del partido ha finalizado su informe sobre las denuncias contra Francisco Salazar y, aunque ha asegurado que no puede desvelar el contenido del mismo, afirmó que ofrecerán «todo el respaldo jurídico» a aquellas mujeres que quiera emprender «acciones legales» contra él.

«Ni yo ni nadie ha tratado de encubrir y tapar ningún caso», aseguró Torró, aunque admitió «errores» en la tramitación de las denuncias contra Salazar. En la rueda de prensa, también salió a relucir el caso de José Tomé, que ha renunciado a la militancia en el PSdeG, dimitido como presidente de la Diputación de Lugo y secretario general del PSOE lucense, pero se mantiene como alcalde de Monforte y diputado provincial. A Torró se le preguntó si el PSdeG podía «presionar más» para que Tomé renunciara a las actas de edil y diputado y se le pidió su valoración de «la gestión de la crisis por parte de José Ramón Gómez Besteiro, cuestionado en Galicia». La secretaria de Organización del PSOE eludió contestar.

La dirigente socialista informó de la apertura de dos expedientes informativos. Una a Antonio Hernández, el que fuera número dos de Salazar y fue cesado esta semana de su cargo en la Moncloa, por ser «posible conocedor de los hechos» y no denunciarlos. Otro al ya exsecretario de Estudios y Programas del PSOE, Javier Izquierdo, que dimitió de sus cargos orgánicos e institucionales este jueves y sobre el que ha trascendido una denuncia de acoso contra él, aunque en el PSOE no tienen constancia de esta misma. En el caso Salazar, Torró admitió los «errores» que han cometido como formación a la hora de tramitar las denuncias anónimas que se presentaron contra Salazar en julio: «Quiero reiterarles las disculpas en nombre del PSOE y del mío propio por no haber estado a la altura».

En concreto, la dirigente socialista explicó que justo antes del Congreso Federal de PSOE del 5 de julio se recibieron dos denuncias anónimas contra Salazar y que, ya entonces, el partido tomó «una decisión política, inmediata y contundente» al no incluirle en la Ejecutiva del partido y cesarle de todos sus puestos institucionales. Además, dijo que dos días después se habilitó un «canal específico para poder hacer llegar las denuncias de forma telemática al órgano contra el acoso».

No obstante, continuó, durante el proceso «falló» en la «comunicación» con las víctimas, lo que ha provocado «dudas legítimas sobre el procedimiento». Sin dar más explicaciones, Torró insistió en que esos «errores» son en la interacción, una «falta de sensibilidad» con las denunciantes y que, por ello, van a activar «medidas para mejorar el funcionamiento del órgano». Sin embargo, como ya hizo Pedro Sánchez, recordó que este es un problema que no afecta solo al PSOE, sino a la sociedad en su conjunto. Aun así, la dirigente socialista apuntó a que este órgano ha estado trabajando durante todo este tiempo y que este viernes ha finalizado su informe. Torró dijo que es «absolutamente confidencial y su divulgación puede dar lugar a acciones legales», pero dejó entrever que, tras la investigación, dan veracidad a las denuncias: «El PSOE determina que las mujeres denunciantes que quieran emprender acciones legales contarán con todo el respaldo jurídico para ello, de la misma manera que respetamos a aquellas que no quieran acudir a la vía jurisdiccional».

Torró explicó que, al haberse dado de baja como militante del PSOE, no pueden abrir expediente a Salazar, pero que los hechos conocidos suponen una «falta muy grave», por lo que sí que dejarán constancia de lo ocurrido en el registro, para que si quiere volver a ser militante no puede ser de manera automática. También abrirán expediente informativo a Hernández, el que fuera mano derecha de Salazar, como «posible conocedor de los hechos» y para recabar toda la información necesaria.

Dos casos nuevos

Ferraz investiga además dos denuncias por acoso sexual y laboral al alcalde de Almussafes, Toni González, quien también es vicesecretario general de Políticas Institucionales y coordinación territorial de los socialistas en la provincia de Valencia. Los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes que gobierna González desde 2015 y son dos denuncias diferenciadas: una por acoso laboral y otra por acoso sexual. Además trascendió ayer la dimisión del alcalde de Belalcázar en Córdoba tras conocerse su impliación en un presunto caso de abuso sexual.