Rueda acusa al PSdeG de «mirar para otro lado» tras dar lecciones de «pureza»
Santiago
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acusa a los socialistas gallegos de «mirar para otro lado» tras dar lecciones de «pureza absoluta». En su opinión, la decisión de José Tomé de seguir como alcalde y diputado provincial es «una componenda» para que pueda «dirigir la sucesión» en la Diputación de Lugo.
El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, pusieron el foco en el BNG, al que reclama que adopte «medidas contra su socio».
La líder del BNG, Ana Pontón, señala que «es un problema que nada tiene que ver» con el Bloque y pide a José Tomé que entregue todas sus actas.
- Los positivos por drogas entre repartidores en Galicia superan en un 80% a las alcoholemias
- Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
- Dos fallecidos en Arzúa en un accidente de tráfico al colisionar un turismo y un camión
- Un muerto y seis afectados en el incendio de una vivienda en Palas de Rei
- Huelga de facultativos desde hoy hasta el viernes
- El Atlántico desata su furia con rachas de viento que superan los 150 km/h
- El Tribunal Superior de Xustiza avala el derribo del muro que Feijóo construyó en su casa de Moaña por seguridad
- Alerta naranja por temporal en la costa de A Coruña y todo el litoral de Galicia