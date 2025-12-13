Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rueda acusa al PSdeG de «mirar para otro lado» tras dar lecciones de «pureza»

RAC

Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acusa a los socialistas gallegos de «mirar para otro lado» tras dar lecciones de «pureza absoluta». En su opinión, la decisión de José Tomé de seguir como alcalde y diputado provincial es «una componenda» para que pueda «dirigir la sucesión» en la Diputación de Lugo.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, pusieron el foco en el BNG, al que reclama que adopte «medidas contra su socio».

La líder del BNG, Ana Pontón, señala que «es un problema que nada tiene que ver» con el Bloque y pide a José Tomé que entregue todas sus actas.

