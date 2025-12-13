El Sergas prevé realizar el 50% de las cirugías supendidas la próxima semana

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asegura que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) espera realizar la próxima semana el 50% de las intervenciones quirúrgicas suspendidas esta semana como consecuencia de la huelga sanitaria convocada a nivel estatal contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central, que por ahora causó la suspensión de 780 cirugías.

Concretamente, el titular de la cartera gallega de Sanidade dijo «poder afirmar» que «en la próxima semana más o menos se realizará el 50% de la actividad quirúrgica suspendida», que ya ha sido reprogramada, con «el objetivo de llegar al 100%» en las siguientes.

Estas declaraciones llegan tan solo un día después de afirmar desconocer cuánto tiempo llevará al Sergas recuperar la actividad asistencial cancelada, que Caamaño avanzó que no será «un mes», especialmente en una época complicada debido a las vacaciones de Navidad. En total, Sanidade estima que entre los cuatro días de huelga se paralizarán en total cerca de unos 70.000 procedimientos, que por ahora, entre las tres primeras jornadas, ascienden a 42.000.

Concretamente, según avanzó ayer el Ejecutivo autonómico, se cancelaron 42.000 atenciones médicas, de las que 780 fueron cirugías, 1.960 pruebas diagnósticas, 20.600 consultas hospitalarias y más de 19.1000 consultas en Atención primaria. El jueves, por ejemplo, se paralizaron alrededor de 15.000 procedimientos, entre ellos 270 cirugías, 6.900 consultas externas hospitalarias, 7.300 consultas en Atención Primaria y 610 pruebas diagnósticas.

En esta línea, el conselleiro hizo balance del seguimiento de la huelga, que en el turno de mañana de ayer —que fue la última jornada— alcanzó el «máximo» de los cuatro días de paro, al que se sumaron un 22,5% de los profesionales sanitarios. Según explicó, el mayor seguimiento fue en los hospitales, donde rozó el 29%, mientras que también «subió un poco» en la Atención Primaria, situándose entre un 8 y un 9%. Por la tarde, en cambio, el seguimiento descendió hasta el 3,59%. En todo caso, Caamaño quiso agradecer «el esfuerzo» de los gerentes de las áreas sanitarias tanto a la hora de «asumir el impacto de la huelga» como las tareas de «reprogramación».

Mientras, el Ministerio de Sanidad no cede. Rechaza crear un Estatuto propio para los médicos tras reunirse con el comité de huelga de la CESM y el Sindicato Médico Andaluz. Aunque los sindicatos aseguran que la huelga ha desbloqueado la negociación del borrador del Estatuto Marco, el departamento de Mónica García afirma que mantiene el diálogo, pero evita una medida que «fragmentaría» el sistema y segregaría a otros profesionales. También alega límites competenciales e inconstitucionalidad.