La singular argumentación de Méndez

Los supuestos casos de acoso sexual por parte de José Tomé han forzado su marcha del partido, pero también han puesto en el punto de mira a José Ramón Gómez Besteiro, Lara Méndez y Pilar García. En la tarde del jueves, se reunió la comisión de Igualdad del PSdeG y asistieron una treintena de mujeres socialistas, y allí la secretaria de Organización del PSOE gallego ofreció su versión en una sesión larga y por momentos tensa, pues había dirigentes y militantes preocupadas por el daño que está crisis está infringiendo al partido y también a la causa feminista . Lara Méndez, a sabiendas de que está en duda su papel en esta crisis, se ha defendido de las críticas en diferentes ámbitos y en ocasiones con una singular argumentación.

La exalcaldesa ha contado, según fuentes socialistas, que se reunió antes de que saltara a la opinión pública el escandalo con una persona cercana a una supuesta víctima de Tomé que le contó el presunto acoso, pero siendo el intermediario alguien del sector crítico al entonces presidente de la Diputación y al no haber presentado en aquel entonces denuncia la citada mujer, tuvo sus dudas al repecto y lo dejó correr.

En ese intento de justificarse, Lara Méndez inclusó cuestionó, según fuentes socialistas, el canal de denuncias interno impulsado por la dirección federal del PSOE. La número dos del PSdeG habría observado que se permitía adjuntar como pruebas imágenes de conversaciones que podían estar manipuladas. También pidió a sus compañeras que no hicieran caso a los medios de comunicación. El supuesto acoso fue de palabra, sin mediar agresión física, remarcó.

Públicamente Lara Méndez ha negado conocer denuncia alguna. Fue en el programa Código 10, que destapó las denuncias de mujeres socialistas contra Tomé en el canal de denuncias internas del PSOE. Ayer por la mañana, la política lucense anunció acciones legales contra ABC por contar que había intentado convencer a una víctima de no denunciar. En su comunicado, Lara Méndez niega el intento, pero no desmiente la existencia de una reunión con una presunta víctima.

Una de las supuestas víctimas señaló en El Progreso de Lugo a Besteiro, Méndez y García. Aseguró que los tres sabían del comportamiento de Tomé antes de que saltara a la opinión pública. «Mienten como cosacos», al negarlo, remarcó. En el programa de Cuatro, se dijo que algunas de las víctimas aseguraron en el canal de denuncias que Besteiro, Méndez y García habían sido informados del supuesto acoso.