¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Cielos mayoritariamente despejados este sábado
A Coruña recuperará durante la jornada de este sábado la influencia de las altas presiones, según el pronóstico de MeteoGalicia. Los cielos estarán nublados a primera hora, aunque las nubes darán paso a intervalos de nubes y claros a medida que avance el día para dejar cielos mayormente despejados.
Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso y los valores máximos irán en aumento: los termómetros oscilarán en A Coruña entre los 9 y los 16 grados. Los vientos soplarán del nordeste y en el litoral seguirá activada la alerta naranja por fenómenos costeros.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 9°C 16°C
- Lugo 5°C 15°C
- Vigo 9°C 19°C
- Ferrol 8°C 17°C
- Santiago 8°C 17°C
- Pontevedra 8° 18°C
- Ourense 6°C 16°C
- Los positivos por drogas entre repartidores en Galicia superan en un 80% a las alcoholemias
- Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
- Dos fallecidos en Arzúa en un accidente de tráfico al colisionar un turismo y un camión
- Un muerto y seis afectados en el incendio de una vivienda en Palas de Rei
- Huelga de facultativos desde hoy hasta el viernes
- El Atlántico desata su furia con rachas de viento que superan los 150 km/h
- El Tribunal Superior de Xustiza avala el derribo del muro que Feijóo construyó en su casa de Moaña por seguridad
- Alerta naranja por temporal en la costa de A Coruña y todo el litoral de Galicia