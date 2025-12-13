Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Cielos mayoritariamente despejados este sábado

Cielo nublado en A Coruña. / LOC

RAC

A Coruña recuperará durante la jornada de este sábado la influencia de las altas presiones, según el pronóstico de MeteoGalicia. Los cielos estarán nublados a primera hora, aunque las nubes darán paso a intervalos de nubes y claros a medida que avance el día para dejar cielos mayormente despejados.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso y los valores máximos irán en aumento: los termómetros oscilarán en A Coruña entre los 9 y los 16 grados. Los vientos soplarán del nordeste y en el litoral seguirá activada la alerta naranja por fenómenos costeros.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 9°C 16°C
  • Lugo 5°C 15°C
  • Vigo 9°C 19°C
  • Ferrol 8°C 17°C
  • Santiago 8°C 17°C
  • Pontevedra 8° 18°C
  • Ourense 6°C 16°C

