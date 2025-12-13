¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña recuperará durante la jornada de este sábado la influencia de las altas presiones, según el pronóstico de MeteoGalicia. Los cielos estarán nublados a primera hora, aunque las nubes darán paso a intervalos de nubes y claros a medida que avance el día para dejar cielos mayormente despejados.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso y los valores máximos irán en aumento: los termómetros oscilarán en A Coruña entre los 9 y los 16 grados. Los vientos soplarán del nordeste y en el litoral seguirá activada la alerta naranja por fenómenos costeros.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: