Tomé no entregará las actas porque «sería dar la razón a quien no la tiene»

El todavía presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, presentó ayer su renuncia del cargo, que no será efectiva hasta que sea aceptada en el pleno del próximo 30 de diciembre. En todo caso, continuará como diputado provincial no adscrito, y tampoco dimitirá como alcalde de Monforte de Lemos ni entregará ninguna de sus actas, como le ha pedido el PSOE, porque sería «darle la razón a quien no la tiene».

Así lo explicó ayer en una entrevista concedida a Onda Cero, en la que defendió su inocencia ante las acusaciones de acoso sexual y avanzó que «cuando todo se aclare» volverá a pedir su reingreso en el partido. «Tengo memoria, sé lo que hago, y no acosé a ninguna mujer», aseguró, instando a que quien tenga pruebas «que las saque» y achacando la situación a una «vendetta política».

Al respecto, cuestionado por la posición que ha mantenido hasta ahora el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y el partido en general, aseguró «entender» lo que tiene que decir la formación, avanzando que no entrará «en ningún debate, y menos con el secretario general», pero apuntando, eso sí, que cuando alguien firma un documento «la obligación de hacerlo es relativa. Si no quieres, no firmas». Además, aseguró que tras conocerse la noticia ha recibido «miles de mensajes» de apoyo «de la gente que se da cuenta de que hay algo detrás de todo esto».

Estas declaraciones las dio en la misma jornada en la que presentó el escrito de renuncia como presidente de la Diputación de Lugo, que no será efectiva hasta que sea aceptada por el pleno del próximo martes 30 de diciembre. Por este motivo, ayer presidió la Junta de Gobierno del ente provincial, de la que, a modo de protesta, se ausentaron tanto los nacionalistas como el alcalde socialista de Castroverde.

Al respecto, desde el Bloque reclaman que la renuncia se oficialice cuanto antes, convocando un pleno extraordinario lo antes posible que, según avanzó el vicepresidente de la Diputación, el nacionalista Efrén Castro, «perfectamente podría ser este lunes por reglamento».