La Xunta activa la jubilación parcial en la concertada: 72% menos jornada

La Xunta y los representantes del sector de la enseñanza concertada han cerrado un acuerdo que pone en marcha la jubilación parcial del profesorado con una fórmula doble: alivio de carga para quienes están a punto de retirarse y entrada de savia nueva en las aulas. A partir de este año, los docentes a los que les resten dos años para jubilarse podrán reducir su jornada en un 72% y su puesto será cubierto mediante la contratación de un nuevo profesor o profesora a jornada completa.

El pacto fue rubricado por la patronal del ensino concertado —con CECE, Escolas Católicas y ACES como organizaciones representativas— y por cuatro sindicatos: FSIE, UGT, CCOO y USO. En cambio, CIG-Ensino y SNEP optaron por mantenerse al margen, pese a haber participado en la negociación.

La medida, además, llega con respaldo presupuestario: la Xunta destinará más de 8,3 millones de euros para asumir durante cuatro años los gastos salariales y de Seguridad Social ligados al contrato a tiempo parcial de la persona jubilada. El esquema es voluntario: cada docente decidirá si se acoge y deberá solicitarlo a su centro. Para ordenar el proceso y evitar que el funcionamiento de los colegios se resienta, el acuerdo fija tres «ventanas» anuales de entrada en vigor: 1 de enero (en 2026 será 1 de febrero), 1 de abril y 1 de septiembre. El texto se dirige al profesorado desde Infantil a ESO y FP en centros concertados en pago delegado, con contrato indefinido y jornada completa, y con al menos 6 años ininterrumpidos de antigüedad anteriores. La jubilación parcial debe arrancar a una distancia máxima de dos años de la jubilación total.