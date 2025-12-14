«El BNG vuelve a sus orígenes de radicalidad e independentismo»

¿Cómo se está viviendo desde el PPdeG el caso Tomé?

Lo primero es trasladar nuestro apoyo a las presuntas víctimas, que son las que peor lo están pasando. Es difícil para ellas dar un paso adelante contra una persona que es todopoderosa en la provincia, así que vamos a dar la cara por ellas si nadie lo hace, porque vemos que son las grandes olvidadas. Aquí el PSOE y el BNG solo se pelean por el poder en la Diputación, que si se va Tomé, si se queda, sácate tú, ponme a mí... Y vemos también que no es algo aislado en el PSOE sino un código de conducta del partido: el Gobierno se descompone entre ministros que se reparten prostitutas, con un desprecio absoluto hacia la mujer y el consentimiento de parte de sus compañeros. Exactamente lo mismo que parece que pasó aquí en Lugo: todos lo sabían y nadie hizo nada. Primero, Tomé no puede seguir ni un minuto más con el acta de concejal y diputado. Segundo, el silencio de Besteiro, Lara Méndez y Pilar García Porto los hace cómplices. Y tercero, el BNG debe aclarar si hará un gobierno en Lugo con el apoyo de un acusado de acoso sexual y traicionar así a las víctimas.

¿Es viable una moción de censura del PP y Tomé en la Diputación?

Lo que pedimos ahora es que Tomé entregue su acta de concejal. Ese es el primer paso que debe darse.

Usted denunció ataques machistas recientes contra su persona y contra la sede del PP en Santiago. ¿Se siente perseguida?

Ese es el falso discurso feminista de la izquierda. Vamos el 25-N a la sede del PP a hacer una manifestación para pedir que se erradique la violencia de género, pero generando violencia contra mujeres que estaban en la sede. Al mismo tiempo, un candidato a las elecciones europeas de ese mismo BNG dijo que había que poner una bomba en mis partes íntimas. El mismo BNG sostenido por la CIG que hizo una viñeta machista contra la conselleira de Política Social. O el mismo Bloque que dijo una barbaridad sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando perdió a un bebé.

Extremadura abre un nuevo ciclo electoral. ¿Están cerrados los candidatos del PP en las siete ciudades?

No es momento ahora de hablar de candidatos. Este año hicimos muchos congresos y estamos formando equipos y 2026 será el año de confirmar candidatos.

Pero ya podemos dar por hecho algunos, ¿no?

Hay sitios donde los candidatos están trabajando muy bien, pero yo no voy a confirmar a ninguno porque creo que los tenemos que confirmar a todos a la vez.

¿Es costumbre que sea candidato o candidata al Concello de Vigo quien ostenta la presidencia del PP?

Eso es costumbre en el partido en toda Galicia. Lo normal es que el que preside partido sea el candidato. Y en Vigo Luisa Sánchez está haciendo un magnífico trabajo. Hicimos un congreso en Vigo con un reto para ella que era hacerse con el partido, ensanchar el PP, incorporar a gente de la sociedad civil y creo que lo está cumpliendo con creces. Es evidente que Vigo necesita un cambio porque Vigo es algo más que las luces de Navidad y yo creo que Luisa Sánchez está enseñando lo que esconden las luces de Caballero. Lo hemos visto recientemente con el tema de seguridad, lo vemos en el ámbito de los servicios sociales que son infinitamente mejorables, igual que con la vivienda... Lo que Luisa Sánchez está haciendo es un magnífico trabajo en los barrios y la ciudad Vigo necesita un cambio así.

¿Y usted no echa de menos la política local? ¿Volverá algún día?

La política son etapas: yo ya he pasado esa y estoy en otra que me ilusiona mucho. He aprendido mucho en la política local y creo que todos deberían de pasar por ella. Es muy importante que todos sepamos de dónde venimos para saber a dónde vamos y crear un futuro mejor. Estoy a disposición del partido.

¿Tiene un problema Galicia con el turismo?

El debate se ha planteado desde la izquierda, que tiene la turismofobia insertada en su ideología. Galicia es una tierra amable, acogedora... Aquí queremos turismo, que es muy importante en muchos sitios, como Santiago. Yo me pregunto si los del BNG cuando viajan fuera nunca han alquilado un piso turístico: esa es la pregunta que les tenemos que hacer para ver su coherencia. El problema de la vivienda en Galicia no son los pisos turísticos, son otros.

¿Cuáles?

Primero, la ley de vivienda es mejorable, porque hay muchos pisos vacíos que no salen a alquiler porque sus propietarios no tienen seguridad jurídica para echar al inquilino que no paga o para reclamar gastos. Es una ley que favorece al okupa, cuando la mejor ley es la que da garantías y seguridad jurídica a los propietarios para que las puedan poner en el mercado de alquiler. Y el resto es oferta y demanda: cuando hay más oferta en el mercado la demanda se resuelve y los precios bajan. También vemos como en la zona tensionada de A Coruña, que la alcaldesa decía que iba a ser una solución, hay un 60% menos de contratos de alquiler y los precios suben. Y en Santiago tampoco resolverá nada.

La AP-9 gallega y gratuita tendrá que esperar. ¿Asume parte de la responsabilidad el PPdeG?

El PP siempre fue muy claro con la AP-9, a diferencia de otros partidos como el BNG, que pasó de decir que era una «navallada á terra» a defenderla detrás de la pancarta, en la habitual incoherencia nacionalista. Nosotros reivindicamos una AP-9 gallega y gratuita, ahora que estamos a las puertas del 1 de enero, cuando posiblemente suban otra vez los peajes. Le vamos a pedir al Gobierno no solo que no suba sino que los elimine y que transfiera esa competencia que pidió de forma unánime el Parlamento de Galicia.

¿Qué le dice su instinto: habrá elecciones generales en 2026?

Pedro Sánchez es una persona imprevisible y eso en política no es bueno. Cuando tú mientes tanto, la gente no sabe por dónde vas a salir y eso le ocurre a Sánchez. Lo normal sería convocar elecciones porque vemos un Gobierno en descomposición por la corrupción, la falta de defensa de derechos de las mujeres, sin presupuestos... En cualquier país democrático ya se habrían convocado.

Vox está muy fuerte en las encuestas. ¿Seguirá fuera de Galicia o teme el actual clima de crispación le dé opciones?

En Galicia Vox no tiene ninguna representación y por tanto eso es la prueba de que el discurso de Vox no encaja en Galicia. Nosotros siempre decimos que el PPdeG es el más parecido a Galicia y eso es porque conectamos con los gallegos, y por lo que se ve, Vox no. Pero es cierto que al PSOE y a Sánchez les interesa alimentar el discurso de Vox, porque en la polarización ellos salen ganando. Ya lo vimos en las municipales, donde los votos a Vox permitieron que las diputaciones de A Coruña y Lugo cayesen en manos del PSOE y el BNG. La gente debe evaluar el resultado de su voto.

Hablando de crispación, usted protagoniza enfrentamientos durísimos con el BNG. ¿Es ya algo personal con el nacionalismo?

No. A mí me molesta mucho la incoherencia y la mentira. En las autonómicas vimos a un BNG que se presentaba como moderado, sin entrar en polémicas ni hablar de independencia o imposición de la lengua. ¡Parecía un partido socialdemócrata! Pero cuando pierden las elecciones vuelven a su radicalidad. Y eso no lo digo yo, lo pone por escrito la UPG en varios documentos en los que admite que su hoja de ruta es la crispación a través de la manifestación, tomar las calles y la conflictividad social. El BNG se pone la careta de moderado cada cierto tiempo porque necesita votos: pues yo lo que hago es quitarles esa careta. Es evidente que el BNG vuelve a sus orígenes de radicalidad e independentismo.