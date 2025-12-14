Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cerdán, llamado al juicio de los ediles de Santiago

El que fue secretario de Organización del Partido Socialista a nivel estatal, Santos Cerdán, será citado a declarar como testigo en el juicio por la expulsión de las filas socialistas de los cuatro ediles de Santiago , que ahora son no adscritos.

