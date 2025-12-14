«Hay que cambiar el modelo de vigilancia marítima de la droga: ya probamos drones»

Galicia vuelve a estar en rutas del narcotráfico por la reactivación del tráfico marítimo, con la aparición de los narcosubmarinos que resultan difíciles de detectar para los radares. Los clanes gallegos han cambiado: ahora son grupos discretos, especializados y conectados con redes internacionales, mientras crece la presencia de organizaciones extranjeras en la comunidad. Para combatir el narcotráfico y golpear su estructura financiera, Vigilancia Aduanera refuerza personal y tecnología, aunque afronta retos como el amianto en dos patrulleras, el uso criminal de criptomonedas y la falta de juzgados especializados.

Jaime Gayá, en un momento de la entrevista. | Carlos Pardellas

Galicia sigue en los mapas internacionales del narcotráfico. ¿Qué peso tiene hoy nuestra costa en las rutas de la cocaína? ¿Se mantiene como principal ruta de entrada en Europa?

En Europa, la entrada prioritaria sigue siendo por los puertos del norte: Amberes, Rotterdam y Hamburgo. Galicia, sin embargo, ha retomado cierta importancia en los últimos tiempos, sobre todo por el fenómeno de los narcosubmarinos y la reactivación del tráfico marítimo tanto con narcolanchas como pesqueros. Durante años predominó el uso de contenedores, pero ahora conviven ambas vías con la aparición de los narcosubmarinos. Eso supone un cambio de paradigma. Además, se está detectando entrada de cocaína por el sur de España, algo que antes era anecdótico.

¿Cómo se explica que Galicia siga siendo uno de los puntos neurálgicos de los grupos criminales pese a los golpes policiales?

Persisten los mismos condicionantes que favorecieron el auge del narcotráfico en Galicia en los años 2000-2010: organizaciones criminales activas, una costa muy sinuosa y un fuerte vínculo con Sudamérica. Con la reactivación del tráfico marítimo, Galicia vuelve a ser un punto clave. En contenedores nuestro papel es menor comparativamente con otros sitios de España o del resto de Europa, pero al reactivarse la vía marítima volvemos a estar en el foco.

Viendo el precio de la droga en el mercado, ¿los golpes policiales han logrado blindar la costa gallega o entra cocaína en cantidades importantes?

Algunos informes dicen que el precio desciende, otros que se mantiene, pero lo que está claro es que el precio no está subiendo. Eso indica que está entrando cocaína, también por Galicia. No hablamos de una inundación, pero sí de un incremento de la oferta muy importante en origen, con más países productores, muchos están con problemas de seguridad interna que generan que puedan florecer los grupos criminales. Eso genera exceso de oferta y se nota en Europa.

¿Cómo han cambiado los clanes gallegos desde los años 90 hasta hoy, donde ya no operan los grandes narcos como Oubiña o Miñanco?

El escenario cambió. Desde los que procedían del contrabando del tabaco, no se ocultaban... Los actuales son discretos, más pequeños y especializados en partes del proceso: introducción, almacenamiento o redistribución. Actúan como subcontratistas y se conectan con grupos criminales de otros orígenes, bien del este de Europa o de Sudamérica. Ya no existen organizaciones gallegas que controlen todo el operativo, que incluso adquiría la droga en Sudamérica y hacía todos los pasos. Además, en los últimos años se ha consolidado la presencia de grupos extranjeros en Galicia, que contactan directamente con los grupos gallegos y que tienen presencia aquí.

¿Qué papel juegan las nuevas generaciones en la continuidad del negocio en Galicia? ¿Son descendientes o familiares de anteriores clanes de narcos gallegos?

No hablamos de clanes familiares como antes. Evidentemente, si conoces el negocio, es un punto a tu favor. Ahora, son personas con contactos en el medio marítimo, a menudo vinculadas a barcos con problemas económicos que dan el salto al narcotráfico. Su especialidad es el mar.

¿Con qué recursos cuenta hoy Vigilancia Aduanera en Galicia para enfrentarse a organizaciones cada vez más sofisticadas?

Hemos ganado personal: de 350 hemos pasado a 400 agentes, un 20% más. También contamos con mejores bases de datos gracias a iniciativas internacionales de intercambio tributario. A día de hoy tenemos a golpe de clic, datos de cuentas bancarias de todos los residentes españoles en infinitos países. Muchos de ellos, antiguos países fiscales. En cuanto a medios navales, sufrimos el problema del amianto en dos patrulleras, en la de Ribadeo y la de Muros, y eso, nos ha afectado. Se han tenido que paralizar por motivos de protección de la salud de nuestros empleados y nos hemos quedado en una situación en la que tenemos que mejorar esas bases. Estamos en una situación transitoria, ya que estamos en fase de renovación: en 2026 se entregarán ocho nuevas lanchas rápidas entre las bases de toda España. Puede que alguna nos toque a Galicia y si no le tocasen se sustituirán por Águilas, el modelo que tenemos en Marín y en Vilagarcía. Hemos intentado aguantar el golpe del amianto.

¿Y de control aéreo?

Disponemos de un helicóptero, de drones aéreos desde hace cinco años para controlar objetivos, por ejemplo una nave, una reunión..., de drones submarinos desde hace dos años para revisar los cascos de los barcos. De hecho, en Marín, en una aprehensión que hicimos, intervino el dron submarino. También disponemos de escáneres de contenedores y la furgoneta ZBV para radiografiar vehículos y mercancías. En general, estamos bien dotados, aunque con retos pendientes.

¿Se sienten en desventaja frente a la capacidad logística y económica de los clanes? ¿La ciberdelincuencia y las criptomonedas suponen una desventaja?

Sí, en ese terreno los delincuentes van por delante, sobre todo del movimiento de lo que es activos digitales. Cada vez hacen más pagos con criptomonedas, lo que dificulta la detección. Sin embargo, esos activos digitales deben acabar en el mundo real, y ahí podemos intervenir. De nada le sirve tener ahí millones en bitcoins y no poder hacer nada con ellos. En algún momento acabará invirtiéndolos o comprando algo, aunque sea a largo plazo. Y ahí estaremos para detectarlo. A partir de 2026, con nuevas normativas tributarias, tendremos más información sobre monedas digitales.

¿Cómo se combate a un enemigo que innova constantemente?

Innovando también nosotros. Los delincuentes tienen fuertes incentivos para cambiar sus métodos, y debemos adaptarnos. La inteligencia artificial aún no juega un papel relevante en el narcotráfico, pero sí las criptomonedas.

¿Qué supone el fenómeno de los narcosubmarinos?

En un primer momento no estábamos preparados. El primer problema es localizarlo, ya que la probabilidad de que en el radar salte ante el eco de un narcosubmarino es pequeña, teniendo en cuenta que levanta muy poco desde la línea de mar. Esto supone que tenemos que utilizar un nuevo medio de localización. Necesitamos un cambio de modelo en la vigilancia marítima. Queremos reforzar el control aéreo. Ya se están haciendo pruebas con drones. Hace unos meses se hizo desde el Petrel, pero no en nuestra costa, sino en el Atlántico.

¿Qué riesgos plantea A Costa da Morte como nueva puerta de entrada de droga con pesqueros?

Tiene características físicas similares a las Rías Baixas como es su costa sinuosa pero además tiene un activo a su favor que es su escasa población, lo que favorece la actividad criminal. El foco siempre lo pusimos en las Rías Baixas, pero es cierto que ahora, sin abandonar la vigilancia en el sur, tenemos que ponerlo también en A Costa da Morte. No es la principal puerta de entrada, pero no podemos ignorarla. Tenemos presencia en la zona y esperamos mejorar la base de Muros con nuevos medios navales.

¿Estamos hablando de un desplazamiento hacia otros puntos?

No nos obsesionemos ahora con pensar solo en A Costa da Morte y olvidarnos de todo lo demás. Los grupos criminales buscan siempre zonas con menor presión. Puede que la presión en las Rías Baixas haya desplazado parte de la actividad hacia la zona de A Costa da Morte, pero no debemos abandonar las Rías Baixas. Ambas zonas requieren atención.

¿Qué impacto tiene la falta de juzgados especializados en narcotráfico en Galicia?

La saturación de los juzgados pequeños es evidente. No tiene lógica que un juzgado acostumbrado a causas menores tenga que llevar un caso internacional de blanqueo de capitales. No tiene lógica que un juzgado pequeño, acostumbrado a causas como pequeños hurtos, denuncias de violencia de género, de repente le metamos un tema de delincuencia internacional complejo económico. Lógicamente se las ven y se las desean. Sería bueno crear, al menos, unos pocos juzgados especializados en estos temas. Esa es la primera parte: las causas son muy complejas y paralizan a un juzgado.

Luego, toca la ejecución de la sentencia. Más espera...

Efectivamente. El decomiso y la subasta de los bienes compete al Plan Nacional sobre Drogas. Se acumulan bienes decomisados pendientes de ejecución desde hace 15 años. Mientras tanto, los narcotraficantes siguen disfrutando. Esto genera un efecto demoledor en la sociedad: ¿cómo convencer a los jóvenes de que el narcotráfico no compensa si ven que los condenados siguen viviendo en pazos y con coches de lujo?

Ese es el impacto de cara a la sociedad, pero, ¿de cara al trabajo de investigación y de desarticulación de estos clanes?

Nos da rabia, claro. Nuestro trabajo ya lo hemos hecho, pero sería bueno para la sociedad que las sentencias se ejecutaran rápido. No es lo mismo resolver en cuatro años que esperar 15.

¿Qué papel juegan la sociedad y la justicia en esta lucha?

La sociedad gallega está muy concienciada y colabora con denuncias. Jueces y fiscales hacen un gran trabajo, pero están saturados. Se necesita más especialización judicial, como ya existe en fiscalía con antidrogas. La nueva ley de planta judicial avanza hacia juzgados de delincuencia compleja; eso es positivo.

Además de la cocaína, ¿qué papel juegan el tráfico de hachís y heroína en Galicia?

El hachís no es un problema gallego, sino del sur de España. Aunque hubo implicación de grupos gallegos en la construcción clandestina de planeadoras, desde la normativa de 2018 que prohibió las narcolanchas la actividad ha caído mucho. En cuanto a la heroína, Galicia no es vía de entrada porque los focos están en Asia, aunque sí existen grupos gallegos que abastecen el mercado interno.

¿Cuál es la situación actual del contrabando de tabaco?

La incidencia en Galicia ronda el 4,5%, frente al 9% nacional. El foco principal está en Andalucía y el Campo de Gibraltar, lo que explica que Galicia no tenga una presión tan fuerte. Comparativamente, países como Francia alcanzan cifras cercanas al 20%, por lo que España se mantiene en niveles bajos dentro de Europa. En el año 2019, a raíz de una directiva comunitaria, todas las cajetillas de tabaco tienen un identificador único que nos permite trazar dónde ha sido producida. Es un acuerdo internacional que han firmado prácticamente todos los países y que es una herramienta muy buena para la lucha contra el control del tabaco, porque te permite trazar de dónde viene la cajetilla que tú detectas sin precinta.

¿Qué tipo de fraude fiscal detectan más en Galicia?

El fraude más relevante sigue siendo el del tabaco, actualmente en niveles manejables. También el fraude de hidrocarburos: carburantes de diseño que imitan al gasóleo y se venden ilegalmente en gasolineras. En Galicia la incidencia es baja, aunque hubo casos en A Coruña. Otro fraude es el del IVA en hidrocarburos, que ha tenido gran impacto, aunque las medidas recientes parecen estar reduciéndolo.

¿Se espera cerrar en breve alguna investigación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico?

Hay investigaciones en curso, pero aún no han reventado y no se puede hablar de ellas. Se espera que en 2026 haya resultados importantes.