Miles de personas se movilizan en Santiago contra el proyecto de Altri y la Mina de Touro

Miles de personas participaron este domingo en Santiago en una nueva movilización contra el proyecto de Altri y la reapertura de la Mina de Touro. La marcha, que partió desde la Alameda y recorrió el centro de la ciudad hasta la plaza del Obradoiro, volvió a reunir a una multitud para rechazar un modelo industrial que consideran "contaminante y perjudicial" para el futuro de Galicia. Durante el recorrido se corearon consignas como “Altri non, Ence fora”, “Mina de Touro non” y “a auga é nosa e non da celulosa”.

Antes del inicio de la manifestación, representantes políticos y portavoces sociales expresaron su rechazo a ambos proyectos. Desde las plataformas ciudadanas, Marta Contá, portavoz de Ulloa Viva, afirmó que un año después de la primera gran manifestación en Compostela se mantiene “la misma convicción y la misma fuerza” para defender el futuro de las comarcas afectadas. Alertó de que Altri representa un "cambio de modelo que empobrece el territorio" y denunció que grandes empresas acuden a Galicia a explotar recursos sin tener en cuenta su impacto a largo plazo.

Xoaquín Rubido, presidente de la Plataforma de Defensa de la Ría de Arousa, advirtió de que la sociedad gallega "no acepta un modelo industrial basado en minas y macrocelulosas". Señaló que este tipo de proyectos dejan contaminación permanente y defendió la movilización social y las alianzas ciudadanas como la principal vía para frenar iniciativas de carácter extractivo.

Por su parte, Che Cancelo, portavoz de la plataforma vecinal contra la Mina de Touro-O Pino, puso el foco en la importancia del río Ulla y de la ría de Arousa. Recordó que el Ulla abastece de agua potable a once municipios y a más de 145.000 personas, y que la ría es clave desde el punto de vista económico, social y turístico. Según afirmó, ni Altri ni la mina están funcionando gracias a la movilización del pueblo gallego, y advirtió de que no aceptarán que Galicia se convierta en una “tierra de sacrificio”.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó la protesta como una “muestra de dignidad del pueblo gallego” y exigió la retirada del proyecto de macrocelulosa. Defendió la necesidad de industrias del siglo XXI que respeten el medio ambiente y reclamó al presidente de la Xunta que deje de actuar como “comercial de Altri” y defienda los intereses generales de la ciudadanía.

La vicesecretaria general del PSdeG, Lara Méndez, reiteró que el Partido Socialista ha dicho “no” al proyecto de Altri en tres ocasiones. Recordó la negativa a conceder los 250 millones de euros que, según explicó, la empresa necesitaba para garantizar su viabilidad, así como el rechazo a la subestación eléctrica y al impacto del proyecto sobre los objetivos de descarbonización. En este contexto, cuestionó la actuación del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y reclamó transparencia sobre los acuerdos relacionados con Altri que, según denunció, el Gobierno gallego estaría ocultando.

También intervino el secretario general de Movimiento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, quien reafirmó el compromiso de su formación para frenar definitivamente la instalación de Altri en la comarca de A Ulloa. Señaló el impacto ambiental, social y económico negativo del proyecto y recordó que el Estado ya ha rechazado en varias ocasiones conceder subvenciones y la conexión eléctrica necesaria. Además, anunció que pedirán a las autoridades europeas la revocación del certificado STEP, alegando posibles irregularidades y falta de coherencia con los informes de impacto ambiental conocidos.

La posición de la empresa

Frente a las críticas, la empresa Greenfiber, impulsora del proyecto de Altri en Palas de Rei, defendió la iniciativa y lamentó que una parte de la sociedad mantenga una percepción negativa del proyecto. La directora de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de Altri en España, Olga Arias, destacó que la iniciativa acaba de recibir el sello STEP otorgado por la Comisión Europea, un reconocimiento reservado a proyectos que contribuyen a los objetivos estratégicos de la Unión Europea en materia industrial, tecnológica y medioambiental. Según explicó la compañía, la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) valoró positivamente el proyecto GAMA, destacando su capacidad para evitar emisiones de gases de efecto invernadero y calificando como notables su innovación, madurez y eficiencia de costes. Altri sostiene que se trata de un proyecto serio, riguroso, sostenible e innovador, orientado a la producción de fibras textiles 100% biodegradables y a la puesta en valor del monte gallego, y asegura que seguirá explicándolo a los colectivos interesados.