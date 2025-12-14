Mujeres del PSdeG: «Estoy indignada. Ellos agreden y encubren, nosotras dimitimos»

«Estoy indignada. Ellos agreden, ellos encubren, nosotras dimitimos». Este es uno de los mensajes de la corriente de simpatía que desde el viernes por la noche despertó la secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, al anunciar su dimisión por «coherencia» al estar en desacuerdo con la gestión de la crisis del caso Tomé y sentirse «ninguneada más que nunca» por parte del «núcleo duro·» de la dirección del PSOE gallego.

En el grupo de guasap que tienen las integrantes de la Comisión de Igualdad del PSdeG, las muestras de simpatía, empatía y apoyo fueron unánimes. Aplaudieron su coherencia y surgieron las críticas para cómo está gestionando el equipo de José Ramón Gómez Besteiro el escándalo de los supuestos casos de acoso sexual del todavía presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.

«Yo empatizo con Silvia, Yo haría lo mismo que ella, la dirección no ha hecho las cosas bien, Besteiro no ha sido convincente y no han contado con ella», declaraba a este diario un cargo municipal del PSdeG. «¿Para qué convocan a la comisión de Igualdad el jueves y no nos cuentan todo, y el viernes Besteiro reconoce hasta cuatro reuniones con una persona del entorno de una víctima y eso a nosotros no se nos dice?», se preguntaban ayer integrantes de la comisión de Igualdad. «¿Por qué no le dijeron desde el primer día?», era otra de las preguntas que ayer se hacían mujeres socialistas.

«Hay indignación» entre las mujeres socialistas por cómo el caso Tomé pone en duda la bandera que el PSOE ha hecho del feminismo, reconocen las mismas fuentes. Otras intentaban ser más conciliadoras con Besteiro y su equipo. «Faltan claves, quizás internas del PSOE de Lugo, que no nos han dado, para entender su actuación», exponían otras.

Las mujeres con representación en el PSdeG han abierto un debate más allá del caso concreto de José Tomé. Los mecanismos de denuncia no funcionan, lamentan y piden «cambios radicales» para que de ahí salga «un modelo de partido que impida la violencia sexual y de todo tipo con las mujeres que es estructural y está presente en todos los ámbitos».

Por su parte, el secretario general del PSdeG, Aitor Bouza, restaba ayer importancia a la salida de Silvia Fraga de la ejecutiva del PSdeG. «Hay 45 personas más» en la dirección gallega del PSOE que demuestrean que hubo apoyo» a las presuntas víctimas de acoso sexual por parte de José Tomé.

Bouza defendió que la organización actuó con «diligencia, contundencia y rapidez», y tras tener constancia de la denuncia, Tomé fue apartado del partido.