Un palangrero gallego embiste contra las piedras junto al puerto de Dingle

El palangrero Fastnet, de pabellón francés pero capital gallego, ha sufrido un siniestro este domingo en la entrada al puerto irlandés de Dingle, al sur del país. Las durísimas condiciones de la mar complicaron el operativo de rescate de los 14 tripulantes, finalmente evacuados por un helicóptero de la guardia costera de Irlanda. Todos se encuentran en buen estado.

El capitán del buque, de 33 metros de eslora, solicitó ayuda por radio al centro de coordinación de rescate marítimo (Irish Coast Guard Marine Rescue Coordination) de la isla de Valentia, que coordinó todo el dispositivo. El Fastnet sufrió un fallo en el sistema de propulsión al salir del puerto, tras lo que perdió potencia y terminó siendo arrastrado finalmente contra las piedras.

«Fue un operativo complicado por los fuertes vientos y marejada», además de una escasa visibilidad, explicó un integrante del operativo al periódico Irish Times. Las autoridades locales temen ahora que el pesquero se rompa contra el acantilado.

El barco porta matrícula de Bayonne. Fue construido en el año 2000 en las instalaciones de Armón Vigo. Su operativa habitual se desarrolla en los puertos de Dingle y A Coruña, como muestran sus datos de posicionamiento.