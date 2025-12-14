Sancionan a 21 empresas de Alsa y Monbus por falsear la competencia

La Comisión Galega de Competencia (CGC) ha acordado sancionar a 21 empresas vinculadas a Monbus y Alsa por falsear la competencia en la licitación de cinco lotes de transporte regular de viajeros por carretera de la Xunta en 2020, al entender que la presentación de las ofertas coordinadas en unión temporal de empresas (UTE) perseguía el reparto de los lotes más rentables, pese a contar con solvencia suficiente para presentarse por separado. Como consecuencia de este reparto del mercado, las 21 empresas deberán abonar en total una cuantía de casi 1,6 millones de euros.

Los hechos ya fueron objeto de sentencia en 2023, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) decretó que la licitación en UTE de Alsa y Monbus en cinco lotes (4 de ellos los más importantes) no solo no estaba justificada, sino que respondía a la «conducta prohibida de repartirse el mercado», entendiendo que cualquiera de las dos empresas, las de «mayor nivel y tamaño económico» de la comunidad, podrían, por separado, «optar en mejores condiciones que el resto de las licitadoras a los lotes en que concurrieron en UTE». Ante el fallo, ambas empresas presentaron recursos ante el Tribunal Supremo, que fueron inadmitidos, dejando firme la sentencia.

A raíz de la sentencia del Alto Tribunal gallego, que ordenó la devolución del caso a la CGC para incoar el consecuente expediente sancionador, el pasado 9 de diciembre Competencia acordó sancionar a las empresas involucradas, con multas que van desde los 325 euros a Cal Pita S.A. hasta los 643.174 de Nex Continental Holdings S.L.U., pasando por otras como los 242.739 euros que deberá pagar Monforte S.A.U. o la sanción de 193.507 euros impuesta a Castromil S.A. Se trata, según se desprende del expediente al que ha tenido acceso este diario, de 21 sociedades: seis de ellas vinculadas al grupo Alsa y el resto de Monbus, cuya matriz (Grupo de Autocares Monbus S.L.) también es sancionada, con una multa de 3.551 euros.

Quien no ha sido sancionado es el propio Grupo Alsa S.L.U., sobre el que en la propuesta de resolución inicial ya se indicaba no apreciar infracción de la ley de Defensa de la Competencia, algo que se ha mantenido en la decisión final. Tampoco se apreciaba dicha infracción en el caso de Grupo de Autocares Monbus S.L., aunque finalmente sí ha sido incluida entre las sancionadas.

A mayores de estas multas, Competencia también ha acordado aplicar a estas 21 empresas la prohibición de presentarse a cualquier licitación pública de concesión del servicio de transporte regular de viajeros de uso general por carretera convocada por la Xunta por un período de 12 meses a contar desde la firmeza de la resolución.

En todo caso, la resolución todavía no es firme, puesto que, aunque no cabe recurso por la vía administrativa, las partes sí podrán interponer un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el plazo de dos meses.