¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
A Coruña sigue bajo la influencia de las altas presiones, con cielos despejados
A Coruña sigue este domingo con influencia de las altas presiones, por lo que se esperan cielos poco nubosos o despejados, con algunas nieblas matinales.
Según la previsión de Meteogalicia, entrará nubosidad de tipo medio y alto por la mitad oeste ya por la tarde.
Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y los valores máximos sin cambios. En A Coruña, los termómetros oscilarán entre los 8 y los 17 grados.
Los vientos soplarán del sur-sudoeste flojos en general, moderados al final del día. Ya sin avisos en litoral.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 8°C 17°C
- Lugo 7°C 15°C
- Vigo 10°C 18°C
- Ferrol 7°C 17°C
- Santiago 7°C 16°C
- Pontevedra 7° 17°C
- Ourense 6°C 16°C
