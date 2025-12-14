Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña sigue bajo la influencia de las altas presiones, con cielos despejados

Cielo con nubes y claros en A Coruña.

Cielo con nubes y claros en A Coruña. / LOC

A Coruña sigue este domingo con influencia de las altas presiones, por lo que se esperan cielos poco nubosos o despejados, con algunas nieblas matinales.

Según la previsión de Meteogalicia, entrará nubosidad de tipo medio y alto por la mitad oeste ya por la tarde.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y los valores máximos sin cambios. En A Coruña, los termómetros oscilarán entre los 8 y los 17 grados.

Los vientos soplarán del sur-sudoeste flojos en general, moderados al final del día. Ya sin avisos en litoral.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 8°C 17°C
  • Lugo 7°C 15°C
  • Vigo 10°C 18°C
  • Ferrol 7°C 17°C
  • Santiago 7°C 16°C
  • Pontevedra 7° 17°C
  • Ourense 6°C 16°C

