¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña sigue este domingo con influencia de las altas presiones, por lo que se esperan cielos poco nubosos o despejados, con algunas nieblas matinales.

Según la previsión de Meteogalicia, entrará nubosidad de tipo medio y alto por la mitad oeste ya por la tarde.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y los valores máximos sin cambios. En A Coruña, los termómetros oscilarán entre los 8 y los 17 grados.

Los vientos soplarán del sur-sudoeste flojos en general, moderados al final del día. Ya sin avisos en litoral.

