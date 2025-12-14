Tráfico blinda la Navidad: 3.000 pruebas de alcohol al día contra avisos en redes

Es la época del año con más reservas en restaurantes y con mayores dificultades para encontrar una mesa libre en una cafetería. Cenas, comidas y tardeos llenan estos días los locales de hostelería y elevan el riesgo si, tras la celebración, alguien decide ponerse al volante para desplazarse a una zona de ocio o, simplemente, regresar a casa. Ante el bum de encuentros en estas fiestas navideñas, Tráfico activará la próxima semana una campaña especial de vigilancia del consumo de alcohol y drogas con unas 3.000 pruebas diarias en las carreteras gallegas. Con controles dinámicos y exprés, las patrullas de la Guardia Cvil se propone minimizar el impacto de los avisos de controles, una práctica cuya prohibición inició su recorrido en el Congreso hace más de un año y que sigue pendiente de avances en la reforma de la Ley de Tráfico, que incluirá además la rebaja de la tasa de alcohol.

El jefe del Sector de Tráfico en Galicia, el teniente coronel Antonio Hidalgo, explica que el dispositivo será especialmente intenso: «Intentaremos potenciar los controles, y los haremos a todas horas». Estas campañas —apunta— son cruciales porque «el alcohol y las drogas están presentes en más de un tercio de los siniestros mortales».

Diciembre, según advierte, exige una vigilancia reforzada: «Sabemos todos que son fechas en las que se consume más alcohol, y por tanto tenemos que estar concienciados del aumento del riesgo que supone conducir un vehículo con las facultades mermadas». Por ello, insiste en alternativas seguras como el transporte público, los taxis o designar a un conductor que no beba.

El teniente coronel lanza también un mensaje sobre los avisos de controles en redes y grupos de mensajería: «Debemos sensibilizar a la población del peligro que supone avisar de estos controles, pues lo único que conseguimos es hacer unas carreteras más inseguras».

El veto a los avisos de controles —a través de aplicaciones, redes sociales o grupos masivos de WhatsApp— es una de las reformas pendientes en la Ley de Tráfico. Galicia ha sido la comunidad que más ha presionado para regular esta práctica. De hecho, la Guardia Civil de Tráfico gallega fue pionera en España al imponer las primeras sanciones por avisos de controles, aunque tuvo que hacerlo amparándose en la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, ya que la normativa de tráfico no tipifica aún estas conductas como infracción vial.

A la espera de la reforma que prohibirá las alertas de controles

Las primeras multas interpuestas en España impulsadas por la Guardia Civil de Tráfico en Galicia contra aplicaciones y grupos masivos de Whatsapp que alertaban de controles policiales marcaron un precedente y llevaron a otros cuerpos policiales del país a replicar el modelo gallego.

La reforma que prepara el Gobierno, a propuesta de la DGT, plantea sanciones específicas para quienes alerten de controles. El esquema que se baraja incluye multas económicas que podrían situarse en el rango de las infracciones graves —hasta 500 euros— cuando se considere que el aviso compromete la seguridad vial o facilita que conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas esquiven la vigilancia. En los casos más graves, la multa podría llegar a los 20.000 euros. Con el veto a los avisos de controles se busca cerrar un vacío legal que ha permitido que apps y grupos de mensajería alerten en tiempo real de la ubicación de los controles. Unos avisos que, advierten desde Tráfico, no solo permiten esquivar pruebas de alcohol o drogas, sino que también facilitan la movilidad de delincuentes implicados en robos, agresiones, homicidios o tráfico de estupefacientes.