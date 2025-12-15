Buscan a tres tripulantes del pesquero portugués que naufragó en la desembocadura del Miño

Los servicios de emergencia han retomado a primera hora de este lunes la búsqueda de los tres tripulantes del pesquero portugués que naufragó este domingo en la desembocadura del río Miño. El operativo, coordinado por las autoridades portuguesas, se inició pasadas las 13.30 horas de este domingo, cuando la Comandancia Naval del Miño recibió el aviso de la localización de una embarcación volcada en la desembocadura del río, en las proximidades de la Illa da Ínsua.

Durante la pasada jornada, los servicios de emergencias localizaron a dos tripulantes, uno portugués y otro indonesio, mientras continúa la búsqueda de los otros tres marineros, todos ellos de origen indonesio. Tal y como han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, la embarcación se trata del pesquero portugués 'Vila de Caminha' y apareció al lado de la costa portuguesa en la desembocadura del Miño.

Para el operativo, Salvamento movilizó a la Salvamar Mirach, un avión Sasemar 101 y un helicóptero Koala. Además, el helicóptero de rescate Pesca I, de Gardacostas de Galicia, colabora en la búsqueda.

Un palangrero gallego embiste contra las piedras junto al puerto de Dingle

Cedido / The Skipper

El palangrero Fastnet, de pabellón francés pero capital gallego, ha sufrido un siniestro este domingo en la entrada al puerto de Dingle, en el sur de Irlanda. Las durísimas condiciones de la mar complicaron el operativo de rescate de los 14 tripulantes, finalmente evacuados por un helicóptero de la guardia costera de Irlanda. Todos se encuentran en buen estado.

El capitán del buque, de 33 metros de eslora, solicitó ayuda por radio al centro de coordinación de rescate marítimo (Irish Coast Guard Marine Rescue Coordination) de la isla de Valentia, que coordinó todo el dispositivo. El Fastnet sufrió un fallo en el sistema de propulsión al salir del puerto, tras lo que perdió potencia y terminó siendo arrastrado finalmente contra las piedras.