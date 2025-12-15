Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín

Un cazador descubrió este domingo por la tarde un cadáver en las afueras del núcleo urbano de la localidad pontevedresa de Lalín, entre la rotonda de As Queimadas y la fábrica de Portaglás. A falta de confirmación oficial, todos los indicios apuntan que se trata de los restos mortales de Clotilde Teixeira, la mujer de 53 años que estaba desaparecida desde el pasado 17 de noviembre.

El cadáver apareció en un prado con acceso desde la Rolda Leste. / A.L.V.

El cuerpo fue encontrado hacia las cinco y media de la tarde sin signos de violencia, pero deteriorado por el tiempo transcurrido a la intemperie, lo que hacía difícil su identificación a simple vista. No obstante, se dio por hecho desde el primer momento que se trataba de la vecina desaparecida, pues la ropa coincidía con la que llevaba el día en que faltó de su casa. Al lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local y, hacia las ocho de la tarde, llegó un forense de Santiago para proceder al levantamiento del cadáver. También se personaron el alcalde de Lalín, José Crespo Iglesias, y el concejal Pablo Areán.

Maniobra de la funeraria para acceder a la finca. / Bernabé

Al punto acudieron también familiares de la malograda vecina, incluído su marido, Manuel Montoto Iglesias, que fue la persona que dio la voz de alarma el 17 de noviembre, al llegar a su domicilio del número 65 de la calle Areal, de Lalín, alrededor de las once de la noche y descubrir que Clotilde no estaba. El hombre aseguraba entonces que era la primera vez que faltaba del hogar. «Todos los días sale a dar un paseo y siempre regresa a casa», afirmaba. Según su esposo, Clotilde padecía síntomas puntuales de demencia, que la investigación consideraba suficientes para haberle provocado una desorientación severa. Además, estaría diagnosticada de párkinson y sufría episodios de tipo depresivo, aunque estos problemas no le impedían hacer una vida razonablemente normal y autónoma.

El hallazgo se produjo en una zona de prados de la Rolda Leste que ya había sido peinada previamente por los equipos de búsqueda. De hecho, Clotilde había sido grabada por una cámara el mismo día de su desaparición caminando por la N-525 no muy lejos de allí, en el entorno de la gasolinera de A Corredoira. También fue vista por trabajadores de un taller situado en la calle 53, vía paralela a la carretera nacional.

A principios de este mes, tras dar por finalizadas las batidas con voluntarios, Guardia Civil y Protección Civil siguieron rastreando los lugares más frecuentados por la mujer. El operativo incorporó perros especializados en restos biológicos traídos desde Madrid.