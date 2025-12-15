Galicia, cuarta comunidad en porcentaje de alumnos que progresan en el sistema educativo tras la FP básica

Galicia quiere convertir la Formación Profesional en la principal herramienta para combatir el abandono educativo. A principios de este año, la Consellería de Educación anunciaba su intención de utilizar estos estudios, que viven un momento dulce que se refleja en una evolución al alza de su matrícula hasta límites nunca antes alcanzados, en el gancho para una repesca para el sistema de entre 10.000 y 12.000 adolescentes de 16 y 18 años que se despidieron en su momento de los pupitres, entre otros. Una de las medidas impulsadas por la Administración para obrar esa misión es el impulso a la FP básica, concebida para quienes no logran acabar la ESO, pero tienen inclinación por un itinerario formativo de tipo profesional.

Dos de cada tres chavales que consiguen superar esos estudios, ya sea en dos, tres o cuatro años, tienen la opción de que esta etapa les sirva de llave para continuar escalando etapas en el sistema educativo, una decisión que acaba tomando la mayoría de los jóvenes en esa situación. En la comunidad gallega, según datos recogidos por el departamento que dirige Pilar Alegría y relativos a quienes se graduaron en 2021, y en los tres años siguientes, un 70,7% de estos graduados inició un ciclo de grado medio, porcentaje que sube al 78% entre quienes estudiaron alguna titulación de la familia de Informática (78,3%) o de Electrónica (75,5%) y que baja al 55% entre los que cursaron Hostelería y Turismo.

Una vacuna contra el abandono educativo temprano

El dato general sitúa a Galicia como la cuarta comunidad en porcentaje de chicos y chicas que deciden intentar progresar en el sistema educativo. La Unión Europea se ha propuesto para 2030 reducir por debajo del 9% el abandono educativo temprano en la población de 18 a 24 años. Galicia había logrado cumplir con la meta en 2021, cuando el dato global se quedó en el 8,7% . Con todo, las cifras han ido a más en 2022 y el pasado año se cerró con un 10,83 por ciento, de ahí el empeño de la Xunta por intentar repescar a estos jóvenes con la FP.

Si una de las salidas naturales de la FP básica son los ciclos de grado medio, parte de los chavales que se gradúan lograr superar también ese estadio y se matriculan en ciclos de grado superior, considerados formación superior.

La estadística muestra cómo un 8,4% de los graduados en Básica tres años después de acabar está inscrito en un ciclo de grado superior. La media estatal —excluida Cataluña— se sitúa en un 8,9%, pero en comunidades como Madrid supera el 13%. En cambio, el dato gallego está ligeramente por encima del estatal en el indicador de aquellos que optan por hacer Bachillerato en alguno de los tres años siguientes tras finalizar Básica, con un 3,1%. En Canarias, sin embargo, es la elección para 8 de cada cien graduados en Básica.

Con todo, empezar una FP básica, sin terminar la ESO cuando se dan ciertas condiciones, no garantiza sacarla. Si en general en 2019 la superaron dos tercios de inscritos, entre los chavales con nacionalidad extranjera el éxito es un 40% inferior al de los españoles.