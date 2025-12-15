Un hombre fallece tras ser atropellado en la A-6 en Begonte

Un hombre falleció el sábado tras ser atropellado en la A-6 a su paso por San Martiño de Pacios (Begonte) y en dirección Lugo. Tal y como informó el 112 Galicia, el primer aviso llegó después de las 20.40 horas de la tarde, cuando uno de los particulares que viajaban en el coche implicado trasladó que acababan de accidentarse a la altura del kilómetro 521 de la A-6.

El 112 solicitó la acción de las Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico, del GES de Friol-Palas y de los servicios de mantenimiento de carretera. También se informó a los bomberos de Vilalba.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencias confirmaron que se trataba de un atropello a un hombre, cuyo fallecimiento fue confirmado poco después por los servicios sanitarios. Las fuerzas del orden investigan las circunstancias del suceso.