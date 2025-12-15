Inés Rey estalla contra el silencio de los hombres del PSdeG: "¿Dónde están sus voces feministas?"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, elevó este lunes el tono ante la crisis abierta en el PSdeG y advirtió de que la dimisión de Silvia Fraga no puede dejarles "impasibles”. La regidora reivindicó la trayectoria de la ya exsecretaria de Igualdade del partido, a la que definió como una militante “de entrega total” y “respeto absoluto a los principios” de la organización. “Hay que reconocer públicamente su trabajo, como pocas”, subrayó Rey, al tiempo que reclamó un posicionamiento de los hombres del partido, que tienen cargos orgánicos y que son mayoría en el PSdeG. “Echo en falta sus voces. ¿Dónde están los hombres feministas?”, se preguntó al ser preguntada por el caso Tomé durante la rueda de prensa de la presentación de la Cabalgata de Reyes.

Rey, una de las 70 mujeres socialistas que este domingo hicieron público un manifiesto en apoyo a Fraga, lamentó que sea precisamente ella quien haya abandonado el cargo tras mostrar su desacuerdo con la gestión del caso Tomé por parte de la dirección gallega. En el documento advierten a José Ramón Gómez Besteiro de que “no tiene cabida ninguna actuación que ampare o relativice el acoso sexual y el machismo”. El manifiesto reclama esclarecer los hechos, ofrecer explicaciones, proteger a las víctimas y preservar la integridad de las instituciones. “No podemos tolerar que se relativice el acoso sexual o el machismo”, insiste la alcaldesa de A Coruña.

En su intervención esta mañana, Rey mostró su incomodidad ante lo que considera intentos de desviar el foco hacia supuestas luchas internas: “Me incomoda que se intente desvirtuar el motivo de fondo, que son unas denuncias por un presunto acoso sexual, que se pongan en duda, utilizando supuestas interpretaciones sobre guerras internas, la utilización de las mujeres políticamente, porque eso además de ser radicalmente falso es otra manera de machismo. Es tapar esas denuncias, es deslizar que esas denuncias pueden ser inventadas o manipuladas, es abonarse a una teoría de la conspiración que no tiene pies ni cabeza, ni medio atisbo de realidad”. “No hay que olvidarse de que estamos hablando de víctimas de acoso sexual. Tenemos que priorizar el apoyo a las víctimas, salir contundentemente que no cabe el machismo ni el acoso en ningún ámbito”, sentencia.

Rey reclamó un posicionamiento más claro de los hombres del partido. “Echo en falta sus voces. ¿Dónde están los hombres feministas?”, se preguntó, al tiempo que agradeció el apoyo de más de 180 compañeras y 60 militantes varones. “Es increíble que tengamos que dar la cara las mujeres. Esto es un drama. Es terrible lo que estamos viviendo. Las voces tienen que ser de todos”.

Sobre la posible dimisión del secretario general del PSdeG, Rey se remitió al comunicado ya publicado y defendió: "Pedimos explicaciones, abogamos por la tolerancia cero con el machismo y exigimos protección para las víctimas".