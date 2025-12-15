Una lacra que no cesa: 1.100 positivos por alcohol cada mes y 535, por drogas

Diciembre aparece marcado en rojo en las hojas de ruta de Tráfico. Es un mes en el que las celebraciones navideñas suelen llevar una copa de más a la mesa, y ese consumo resulta incompatible con la conducción. Pese a las campañas de vigilancia y concienciación, todavía son muchos los conductores que se ponen al volante bajo los efectos del alcohol y/o las drogas. Los datos de las autopsias realizadas a los fallecidos en las carreteras gallegas en 2024 y los positivos detectados en la red viaria de la comunidad este año no hacen más que aumentar la preocupación de Tráfico. Más del 40% de las víctimas mortales del pasado año en Galicia presentaban consumo de alcohol y/o drogas, y una de cada cuatro arrojaba tasas de alcoholemia constitutivas de delito. En los primeros once meses del año se interpusieron casi 11.900 multas por conducir bajo los efectos del alcohol —casi 1.100 al mes— y más de 5.800 por drogas —unos 535 mensuales—.

Para tratar de frenar estas negras estadísticas y su incidencia en la siniestralidad, Tráfico pone hoy en marcha y hasta el próximo domingo una campaña especial de vigilancia, con al menos 3.000 pruebas diarias de alcohol, tal y como avanzó ayer este periódico. Durante la campaña de vigilancia de diciembre del año pasado —entre el lunes 16 y el domingo 22— se controlaron 35.688 conductores en las carreteras de la comunidad y se impusieron 824 sanciones, lo que revela una tasa infractora del 2,3%. Un total de 476 fueron positivos en alcohol y 348, en drogas. Desde la Delegación del Gobierno en Galicia recuerdan que el consumo de alcohol tiene graves efectos en la conducción y en los accidentes.

«El aumento del tiempo de reacción, la subestimación de la velocidad, así como los problemas de visión y coordinación, son consecuencias del consumo de alcohol», lamentan. Los accidentes con conductores ebrios —añaden— también se agravan considerablemente con el aumento del nivel de alcohol en sangre, ya que el alcohol es un factor relacionado con el peor pronóstico de las lesiones. Por ello, la campaña insiste en que la única tasa realmente segura es 0.0 g/l.

Datos por provincias

Aunque los positivos por alcohol y drogas detectados en las carreteras gallegas cayeron ligeramente este año con respecto al mismo periodo de 2024, un 5,6% y un 3%, respectivamente, están muy por encima de los registrados hace una década. Se trata de un consumo que no cesa y que la DGT se quiere frenar con la reforma de la Ley de Tráfico, en la que se incluye la rebaja de la tasa de alcohol y la prohibición de los avisos de controles en carretera. Aunque estaba previsto que estos cambios entraran en vigor este año, finalmente la reforma encalló en el Congreso y no se avanzará hasta 2026.

Las provincias de A Coruña y Pontevedra concentran casi el 80% de las sanciones por alcohol y drogas. A la cabeza están los conductores pontevedreses, con casi 4.800 multas por circular bajo los efectos del alcohol entre enero y noviembre y más de 2.100 por drogas. En la red viaria coruñesa se detectaron 4.295 positivos por alcoholemia, pero lideran las sanciones en narcotest: 2.262.