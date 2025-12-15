Monbús recurrirá ante el TSXG la sanción impuesta por Competencia
La compañía niega haber realizado ninguna práctica anticompetitiva
«Con pleno respeto a la decisión del Pleno de la CGC, Monbus manifiesta su discrepancia respecto de los fundamentos jurídicos y de las conclusiones contenidas en su resolución, reservándose el derecho de seguir actuando en defensa de la legalidad de su actuación, para lo que interpondrá el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la decisión del Pleno». De este modo ha anunciado esta mañana la compañía de transporte que interpondrá una recurso tras la multa que le impuso la Comisión Gallega de la Compotencia.
La empresa valora que el pleno del ente autonómico aceptase parcialmente sus alegaciones en la Resolución 18/2025 - Transporte de Viajeros 2 UTEs, lo que ha permitido «reducir de forma considerable la sanción inicialmente propuesta a varias empresas del grupo». Otro de las alegaciones que el Pleno ha estimado favorablemente se refiere a la reducción del alcance de la prohibición de contratar que inicialmente el órgano instructor había propuesto contra Monbus.
De este modo, el grupo de transporte niega «haber realizado práctica anticompetitiva alguna y reitera que la concurrencia en UTE al procedimiento de contratación, además de ser una práctica habitual en este tipo de procedimientos, se ha ajustado plenamente a la legalidad y responde a los requisitos de solvencia y capacidad exigidos en la licitación».
