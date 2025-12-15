Rueda ensalza la «política de calidad» de los jóvenes alcaldes del PPdeG

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, animó ayer a los alcaldes jóvenes del partido a continuar con su trabajo con el que demuestran la «política de calidad» día a día. Lo hizo en un encuentro en Oroso con los regidores más jóvenes de la formación en la comunidad, donde calificó la gestión de los ayuntamientos como «la mejor escuela política».

Junto a la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, y la presidenta de Nuevas Generaciones de Galicia, Nicole Grueira, Rueda juntó a la mayoría de los 15 alcaldes de su partido menores de 40 años. Así, estuvieron presentes Ángel Pérez (Guntín), Gonzalo Louzao (A Estrada), Manuel Fernández (Baños de Molgas), Fernando Couce (Cabanas), Luis Insua (Fisterra), Pablo Graña (Xunqueira de Espadanedo), Álex Doval (Oroso), Melisa Macía (Vilariño de Conso), Pablo Barcia (Mondariz), Pablo Rivas (Portomarín), Jorge Cubela (Cerdedo-Cotobade), Esteban Ares (Lousame), María Sampedro (Ribeira) y Rebeca Sotelo (Cenlle). En este foro, contrastó «la manera que tiene el PPdeG de hacer las cosas y hacerlas bien», con la «locura» en la que cree que se ha convertido la política en España, con un Gobierno central «ocupado en todo menos gobernar» y que intenta «sobrevivir tapando el escándalo del día anterior con el escándalo del día siguiente».

El anfitrión de este encuentro, el alcalde de Oroso, Álex Doval, señaló, por su parte, que pese a quien considera que el PPdeG es el partido «de la gente mayor», este encuentro demuestra que «no solo es el partido que más se parece a Galicia, sino también el que más se parece a la juventud gallega».