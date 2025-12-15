Las socialistas suman apoyos a su exigencia a Besteiro de transparencia en el ‘caso Tomé’

El manifiesto impulsado por mujeres socialistas para reclamar más transparencia y expresar su rechazo a la forma en que el PSdeG ha llevado la gestión del caso Tomé sigue sumando apoyos. Ya llegan a los 350. El documento, firmado en primer lugar por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, no deja de recibir respaldo de cargos del partido, algunos de ellos muy significativos, como los expresidentes de la Xunta Emilio Pérez Touriño y Fernando González Laxe. La iniciativa ha despertado una onda expansiva similar el MeToo, un movimiento que explotó en 2017 en Estados Unidos como una reacción femenina contra el abuso sexual en Hollywood para progresar en la carrera artística al que iban adhiriéndose víctimas y personas solidarias para denunciar esa práctica.

Pero mientras la declaración de estas mujeres del PSdeG va sumando adhesiones, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, apenas cuenta con responsables políticos que salgan a defenderlo públicamente. Este lunes lo hizo la diputada autonómica Patricia Iglesias, que si bien fue elegida por Besteiro para ir en las listas, no está afiliada al partido.

El origen de la crisis está en las denuncias de acoso sexual contra el que era presidente de la Diputación de Lugo y secretario provincial del partido, José Tomé, que se hicieron públicas hace una semana en el programa Código 10 de Cuatro, que este martes promete más revelaciones.

El pasado domingo, setenta mujeres lideradas por Inés Rey, y otras seis alcaldesas (Meis, Maceda, Betanzos, Sileda, Guitiriz, Trives y Rairiz de Veiga) lanzaban un manifiesto en el que respaldan a Silvia Fraga tras su dimisión como secretaria de Igualdade del PSdeG por estar en desacuerdo con la gestión que la ejecutiva del partido ha hecho del caso Tomé y en el que advierten a Besteiro que «no tiene cabida ninguna actuación que ampare o relativice el acoso sexual y el machismo», además de pedirle más transparencia en el proceso.

Este lunes por la mañana, la alcaldesa de A Coruña elevaba el tono de su cruzada. Advirtió de que la dimisión de Silvia Fraga no podía dejarles «impasibles», reivindicó su trayectoria y reclamó un posicionamiento de los hombres del partido, «poderosos», que «tienen cargos orgánicos» y que «son mayoría» en el PSdeG. «Echo en falta sus voces. ¿Dónde están los hombres feministas?», se preguntó al ser interrogada por el caso Tomé durante la rueda de prensa de la presentación de la Cabalgata de Reyes.

El caso es que al acabar la tarde, el manifiesto superaba las 350 adhesiones, entre ellas, un centenar de hombres, como los expresidentes de la Xunta Emilio Pérez Touriño y Fernando González Laxe, así como el que fue portavoz parlamentario del PSdeG Xoaquín Fernández Leiceaga. También está el miembro del Consejo de Estado Javier Losada y otros históricos socialistas como Ricardo Varela y Francisco Cerviño.

Entre las mujeres que suscribieron el manifiesto figura la edil de Igualdade del Concello de Vigo, Ana Laura Iglesias, así como las ediles de Lugo Olga López Racamonde y Ángeles Novo, junto con María Reigosa. También está la histórica Carmen Morón, exdiputada que presidió la comisión del Congreso en la que se tramitó la Ley contra la Violencia de Género durante el Gobierno de Zapatero; Marisol Soneira, Margarita Pérez Herráiz o Carmen Cajide.

En defensa de la gestión de Besteiro salió este lunes a escena Patricia Iglesias, quien sostuvo que por parte de la ejecutiva se dieron todas las explicaciones y que «se activó de manera inmediata el protocolo interno antiacoso» del partido en cuanto «se tuvo conocimiento» de la denuncia. «Díganme ustedes si 24 horas es mucho tiempo; creo que se actuó con contundencia y con inmediatez», enfatizó.

Añadió que lo que el PSOE no hizo «fue un Rueda», en alusión a que el presidente de la Xunta «ocultó cinco meses una denuncia penal de un conselleiro [Alfonso Villares] por violación y se le despidió con abrazos y vítores mientras se filtraba el nombre de la agredida para desviar el foco».

Antes que Patricia Iglesias, en apoyo de Besteiro salieron la secretaria de Organización, Lara Méndez, y el secretario xeral del PSdeG de Santiago, Aitor Bouza.

En el seno del PSdeG la expectación es máxima porque el programa Código 10 lleva este martes a antena, según anunció, a la madre de una víctima de Tomé, que fue la que el 7 de octubre se reunió con Besteiro para contarle el caso y a la que el secretario xeral se refirió el viernes como la «tercera persona» por la que se enteró de las denuncias contra el dirigente lucense.

Además, la dirección federal del PSOE citó este lunes por videoconferencia a una víctima del supuesto acoso sexual, según avanzó ABC.

Pedro Sánchez reivindica que la contundencia en reaccionar contra el acoso va en las siglas del PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó lecciones del PP y Vox tras las denuncias por acoso sexual contra el exasesor de Moncloa y exmilitante del PSOE Francisco Salazar o el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y defendió que «el acoso y la denuncia no tienen un carné», pero que «la contundencia» contra el abuso «sí tienen unas siglas», las del PSOE.En una rueda de prensa desde Moncloa para hacer balance de las medidas llevadas a cabo durante los últimos seis meses, el jefe del Ejecutivo reivindicó que «siempre» han sido los progresistas, y en particular el PSOE, «quien ha abierto camino» en los derechos de las mujeres, como el derecho a la interrupción voluntaria del aborto o la ley contra la violencia de género.Sánchez admitió que el Gobierno ha cometido «errores, como todos», pero que su compromiso con el feminismo «es absoluto».

Además, resaltó que el PSOE ha sido «la primera organización política» que ha afrontado el problema del acoso y de los abusos «con total transparencia, con absoluta contundencia, animando y protegiendo toda denuncia».En esta línea, defendió la acción de su partido en la defensa de los derechos de las mujeres, como con el derecho a la interrupción voluntaria del aborto, la ley contra la violencia de género, la ley de paridad o la ley de igualdad salarial, entre otras medidas.«Digo todo esto porque, evidentemente, no vamos a aceptar lecciones de quienes votan en contra de esos avances, de quienes recurren esos avances ante el Tribunal Constitucional. Y, por tanto, cero lecciones de quienes cuestionan la violencia contra las mujeres o pactan», dijo.Por otra parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afeó su «cinismo» al PSdeG ante las denuncias por supuesto acoso sexual, al tiempo que le recetó «más contar la verdad».Tras el Consello, declinó pronunciarse acerca de si Gómez Besteiro debería dimitir, por lo que fue preguntado expresamente, e indicó que será el propio PSdeG el que tenga que «decidir».En todo caso, añadió que, en vista de los pasos que se han dado, «lo que se está viendo» es que «la falta de unidad y la desorganización» que ya se podía «adivinar en otras cuestiones» y que da pie a los «tan tradicionales ajustes de cuentas» internos del PSOE «ahora se están viendo en toda su crudeza en un tema especialmente importante».