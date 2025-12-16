Los alquileres medran en 5 años en Galicia casi el doble que los sueldos

Los últimos datos aportados por el Instituto Galega de Vivenda e Solo (IGVS) sobre los alquileres son los relativos al mes de noviembre de este año. La novedad es la cifra concreta, porque el panorama no cambia, para desgracia de los arrendatarios: las cuotas siguen anotando récord tras récord sin que se atisbe señal alguna de contención. Es más, el precio por metro cuadrado roza ya los 6 euros y la factura mensual media acaricia los 600. Si se acota la perspectiva a los grandes concellos el coste medio escala hasta los 635 euros, con A Coruña (731,6 euros al mes) y Vigo (696,6 euros) a la cabeza del ranking.

La cuestión, en este punto, es si los ingresos de los potenciales inquilinos están subiendo a una velocidad semejante. Y no solo es que la respuesta sea negativa, sino que la horquilla se hace cada vez más amplia. Para contar con valores cerrados de ingresos tenemos que acudir a los registros de la Agencia Tributaria y los últimos disponibles son del año 2024.

El resultado es el siguiente: mientras que los ingresos avanzaron de media en Galicia un 22% en el periodo comprendido entre 2019 y 2024, el precio de los alquileres en los principales núcleos de población hizo lo propio en más de un 35%. No hay ninguna franja de edad en la que los sueldos hayan mejorado por encima de lo que se han encarecido los arrendamientos. Más aún, ese 35% de incremento de los alquileres está también muy por encima de la inflación, que en este mismo lustro de referencia se elevó en un 20% acumulado, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Galicia partía en 2019 con un salario medio de 19.879 euros, inferior a los 17.000 euros para los trabajadores de entre 26 y 35 años: equivaldría a una nómina de en torno a 1.400 y 1.200, respectivamente, en catorce pagas. En ese momento la cuota de alquiler en Galicia era de 421 euros, aunque en las principales urbes se elevaba hasta por encima de los 432 euros al mes. A cierre de 2024, con un salario medio anual de 24.232 euros, la cuota de arrendamiento pasó a situarse cerca de los 590 euros mensuales en los siete principales concellos. Para que la capacidad adquisitiva se hubiese mantenido, los alquileres tendrían que situarse ahora en el entorno de los 527 euros mensuales como tope o, en su defecto, que los salarios hubiesen aumentado hasta superar los 32.700 euros anuales.