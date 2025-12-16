El cambio climático dejará en Galicia uno de los años más cálidos de la historia

Galicia se adentrará en un invierno atípico. Más templado de lo que correspondería al calendario y con lluvias dentro de la normalidad, según avanzó este martes el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Francisco Infante. Nada de fríos intensos prolongados ni de temporales encadenados: el trimestre enero-marzo apunta a temperaturas por encima de la media.

Infante evitó aventurarse con un pronóstico cerrado de precipitaciones —«imposible», admitió—, pero sí dejó claro que el régimen de lluvias no se desviará demasiado de lo esperable. Lo que sí se aleja de la norma es el año en su conjunto: 2025 cerrará, dijo, entre «los dos o tres más cálidos» desde que hay registros a mediados del siglo XIX. El cambio climático, otra vez, marca tendencia.

El otoño ya venía avisando. «Cálido y con precipitaciones normales», resumió el responsable de Aemet, muy lejos del de hace dos años, aquel que desbordó pluviómetros. Septiembre dejó picos de 35º en el sur gallego y un ambiente seco impropio del mes. Octubre prolongó la racha: veinte días de sol casi veraniego antes de que asomasen las primeras heladas, con mínimas de –3 °C en Xinzo. El viento también quiso dejar su firma. El 22 de octubre, la baliza de Estaca de Bares registró una racha de 131 km/h.

Noviembre cambió el guion pero no la anomalía: temperaturas «especialmente altas» en el norte y un balance final «más cálido de lo normal y muy lluvioso», casi un 50 % por encima de lo habitual. Diciembre arrancó pasado por agua y seguirá así unos días más, con un nuevo frente previsto para el jueves.

Para las fiestas navideñas, Infante anticipa una tregua parcial: jornadas «más secas de lo normal», aunque acompañadas de un ambiente más frío.