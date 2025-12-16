La deuda de Galicia baja a 12.051 millones en el tercer trimestre, el 14,2% del PIB

La deuda de Galicia bajó a 12.051 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, al tiempo que se modera su peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) al 14,2%, según los datos publicados ayer por el Banco de España. De este modo, actualmente la deuda es de unos 100 millones menos (-8,5%) que en el mismo periodo de 2024, cuando eran 12.153,8 millones, y alcanzaba el 15,1% del PIB, un punto más que ahora. Igualmente, baja de forma considerable respecto al anterior trimestre de 2025, cuando se situaba en 12.886 millones de euros y el 15,4% del PIB.

En todo caso, la comunidad no ha conseguido situar el ratio de la deuda sobre el PIB por debajo del 13%, como indica la Ley de Estabilidad, y que Galicia supera por un punto. De hecho, tan solo cinco autonomías lo lograron: Navarra (9,9%), Canarias (10,8%), Madrid (11,5%), País Vasco (11,8%) y Asturias (12,6%).

Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40,5%, seguida de la Región de Murcia (30,2%), Castilla-La Mancha (28,5%) y Cataluña (28,4%).

Por su parte, la deuda del conjunto de las administraciones públicas, según el Protocolo de Déficit Excesivo, superó por primera vez los 1,7 billones de euros en el tercer trimestre, aunque ha moderado su peso sobre PIB al 103,2%, según los datos adelantados por el Banco de España.