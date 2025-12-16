Galicia encabeza en España el aumento de multipropietarios de viviendas

Mientras algunos gallegos tienen dificultades para acceder a una vivienda, cada vez son más quienes acumulan propiedades. Hace 18 años tan solo el 14,3 por ciento de los titulares de bienes poseían tres o más inmuebles. Ahora son ya el 28 por ciento: 543.800. El aumento es espectacular, pero además Galicia ha sido la comunidad donde más se ha incrementado la concentración patrimonial. Así lo constata un informe de Provivienda, Radiografía de la provisión de vivienda en España, con datos extraídos del Catastro.

Con carácter genera, los titulares de uno o dos bienes están en descenso, mientras que los que poseen tres o más inmuebles en España han evolucionado desde el 22,4 por ciento hasta el 29,3 en 2024. «Este patrón refleja la acumulación patrimonial y expansión del rentismo popular (hogares que añaden terceras viviendas con intereses predominante especulativos)», concluye el estudio, que advierte que este proceso se acelera entre 2014 y 2025. «Todo ello implica más concentración en menos manos, con decisiones más guiadas por la rentabilidad que requieren políticas que orienten parte de esa multipropiedad hacia el alquiler asequible y el uso principal», señala esta asociación.

Galicia partía de unos niveles muy bajos de multipropietarios: solo 197.800 en el año 2006, pero la acumulación de inmuebles se ha disparado hasta situarse ahora casi al mismo nivel que la media nacional. Aun así, la comunidad sigue un punto por debajo de España en cuanto a porcentaje de titulares de tres o más bienes: tiene el 28 por ciento cuando en el resto del Estado es del 29,3 por ciento.

El crecimiento de multipropietarios en Galicia en este periodo de dieciocho años ha sido de 13,8 puntos. Le sigue Asturias, con un aumento de 13,5, y La Rioja, con 12,8. Por la cola están Canarias (8,3) y Baleares (7,8).

Esta concentración, a juicio de Provivienda, puede «tensionar precios y reducir la función social de la vivienda». Además, el incremento sostenido de estos tenedores contrasta con la escasa expansión del parque público, lo que agrava el acceso a la vivienda. «Esta tendencia apunta a un modelo cada vez más orientado a la inversión y menos a la garantía del derecho a la vivienda», advierte el informe.

La estrategia de la Xunta pasa, de hecho, por incrementar el parque público de vivienda, pasando de 4.000 a 8.000 pisos esta legislatura, además de poner a disposición de promotores y concellos suelo para otros 25.000 inmuebles.

En todo caso, a pesar de que Galicia lidera el aumento de la concentración de viviendas en manos de propietarios tiene una ventaja: la mayoría siguen siendo particulares y no llegan al nivel de grandes tenedores. La penetración de empresas y fondos de inversión extranjeros en el mercado inmobiliario de la comunidad aún es limitada.

Según la Ley estatal de Vivienda, se considera «gran tenedor» al propietario que posea más diez inmuebles urbanos de uso residencia o posea una superficie construida superior a 1.500 metros cuadrados.

En Galicia Provivienda calcula que hay un stock disponible de 515.000 inmuebles. Es el 31 por ciento de todo su parque inmobiliario. Se trata de viviendas que no son habitadas de forma permanente por sus propietarios y en este paquete se incluyen pisos en alquiler o cedidos, segundas residencias, casas vacías o destinadas a otros usos como alojamientos de temporada o turísticas. «Podrían entrar a formar parte de la oferta tanto en alquiler como en venta en cualquier momento», aclara el informe de Provivienda.

Pues de este stock disponible, el 91,4 por ciento pertenecen a tenedores intermedios (poseen entre 1 y 10 bienes). Solo el 6 por ciento está en manos de grandes propietarios (más de una decena de inmuebles). Galicia es, de hecho, la cuarta comunidad con menos porcentaje de pisos propiedad de estos megatenedores. Mientras, las administraciones públicas solo gestionan en Galicia el 2,48 por ciento, situándose también la comunidad como la tercera con un parque público más reducido. Solo en las Islas Baleares y La Rioja tienen menos.