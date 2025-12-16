Un nuevo manifiesto se suma a la presión contra Besteiro por la gestión del “caso Tomé”

Al manifiesto de mujeres socialistas encabezado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, para reclamar a la dirección del PSdeG más transparencia en la gestión del “caso Tomé”, se acaba de sumar otro, en este caso impulsado por militantes de la ciudad de Lugo. Denominado Declaración de principios feministas das socialistas e dos socialistas lucenses es un nuevo frente de presión dirigido contra el secretario xeral del PSOE en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, con la particularidad de que nace en la ciudad en la que hizo carrera política el líder de los socialistas gallegos.

Los militantes que firman esta declaración, y que ya van por el medio centenar, exigen conocer la verdad sobre los hechos denunciados y el proceso “denuncia formal e informal”, “sin verdades incompletas” y sin miedo a asumir todas las responsabilidades que puedan acarrear.

El nuevo manifiesto lo encabeza una histórica del socialismo lucense y actual presidencia del PSOE local de Lugo, María Jesús Navarro, y lo avalan varios miembros del Concello, como Mauricio Repetto, Waldir Sinisterra, María Reigosa y Ángeles Novo (estas dos últimas también firman el documento encabezado por Inés Rey).

Esta declaración comenzó a difundirse este lunes, horas después de que el programa de televisión Código 10, de Cuatro, avanzara la mujer que se había reunido con Besteiro para quejarse de la situación de acoso protagonizada por Tomé era la madre de una víctima.